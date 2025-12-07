»ø¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡ÂçÃ«°Ê³°¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ë¸ÀµÚ¡Ö½ù¡¹¤Ë¤ÏÍè¤À¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤Î²óÅú¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬£·Æü¡¢±ºÏÂ¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£Íè½Õ¤Î£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î»²²Ã²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁª¼ê¡£¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È°Â¤É¡£°ìÊý¤Ç»²²Ã¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅê¤²½é¤á¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢Ï¢Íí¤Ï¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ê³°¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£º£½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤Ê¤ë¤«Í½ÁÛ¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£º£¤è¤ê¿Ê¤à¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸å¤Ï¸þ¤³¤¦¤Î£Í£Ì£Â¤«¤é¤ÎÊÖ»ö¤òÂÔ¤Ä¡£½ù¡¹¤Ë¤ÏÍè¤À¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤Î²óÅú¤Ï¤¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤è¤½¤â¤½¤¦¤é¤·¤¤¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£