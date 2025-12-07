エールディヴィジ 25/26の第15節 フェイエノールトとズウォレの試合が、12月7日05:00にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。

フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、ゴンサロ・ボルジェス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはコーエン・コストンス（MF）、ショラ・ショレティレ（MF）、タイス・オースティング（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。フェイエノールトのゴンサロ・ボルジェス（FW）のアシストから上田 綺世（FW）がヘディングシュートを決めてフェイエノールトが先制。

さらに20分フェイエノールトが追加点。クインテン・ティンバー（MF）のアシストから上田 綺世（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに37分フェイエノールトが追加点。クインテン・ティンバー（MF）がPKで3-0。3点差となる。

さらに42分フェイエノールトが追加点。ハイス・スマル（DF）のアシストから上田 綺世（FW）がヘディングシュートで4-0。4点差となる。上田 綺世（FW）はハットトリックを達成。

ここで前半が終了。4-0とフェイエノールトがリードしてハーフタイムを迎えた。

ズウォレは後半の頭から3人が交代。オリビエ・アールツセン（DF）、ヤミロ・モンテイロ（MF）、タイス・オースティング（MF）に代わりシモン・グラベス（DF）、ジコ・ブールメースター（MF）、ニック・フィクトインハー（MF）がピッチに入る。

55分フェイエノールトが追加点。ルシアーノ・バレンテ（MF）のアシストから上田 綺世（FW）がヘディングシュートで5-0。5点差となる。

62分、フェイエノールトは同時に2人を交代。ルシアーノ・バレンテ（MF）、ハイス・スマル（DF）に代わりセム・スタイン（MF）、ジョーダン・ボス（DF）がピッチに入る。

83分フェイエノールトが追加点。カスパー・テンシュテット（FW）がゴールで6-0。6点差となる。

83分、ズウォレが選手交代を行う。ライアン・トーマス（MF）からヤン・ファベルスキ（MF）に交代した。

83分、フェイエノールトは同時に2人を交代。上田 綺世（FW）、セム・スタイン（MF）に代わりカスパー・テンシュテット（FW）、Ouarghi Ayoub（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分、ズウォレのカイ・デローイ（FW）のアシストからコーエン・コストンス（MF）がゴールを決めて6-1と5点差になる。

以降は試合は動かず、フェイエノールトが6-1で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）は先発し83分までプレーした。11分と20分と42分と55分にゴールを決めた。渡辺 剛（DF）はフル出場した。

2025-12-07 07:41:29 更新