ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第７話ドラマ考察 ターボーと東雲が犯人！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。ドラマ『良いことと悪いこと』について、真犯人は東雲（深川麻衣）とターボー（森本慎太郎）の2人でありながら、「共犯ではない」という独自の考察を展開した。



動画の冒頭で、投稿主のトケル氏は、物語が完結編に突入する第8話を前に、まず「犯人ではない人物」を整理することが重要だと語る。視聴者のコメントで犯人候補として挙がっていた森先生については、彼が持っていた絵が映画『サウンド・オブ・ミュージック』のワンシーンに酷似している点を指摘。映画の物語が「素敵な先生になりたい」という夢を彷彿とさせることから、犯行に及ぶ人物像とは考えにくいと分析した。また、週刊誌記者の松井（秋谷郁甫）に関しても、現時点で犯行に及ぶ動機が見当たらないと述べた。



その上でトケル氏は、「真犯人は東雲遥とターボーの2人」としながらも、「2人は共犯ではなく、別で動いている」という新説を提唱する。東雲は、過去のいじめへの復讐ではなく、現在の猿橋園子（新木優子）への嫉妬心から、卒業アルバムの黒塗りなど一連の行動を起こしていると推察。一方のターボーは、自身の薬物関係などの悪事を隠すため、その口封じとして殺人を実行しているのではないかと考察した。



この説の根拠として、ターボーがカンタロー（工藤阿須加）の見舞いに訪れた際、「重体だと聞いて来たはずなのに鼻歌を歌っていた」という異常な行動を挙げる。これは、ターボーが自身の計画を遂行できたことへの喜びの表れであり、替え歌「森のくまさん」は、次のターゲットが森先生であることを示唆している可能性があると語った。



トケル氏は、東雲が仕掛けた「卒業アルバム黒塗り」をターボーが利用し、同級生が過去のいじめの恨みで殺人を犯しているように見せかけていると分析。これにより、2人は互いに協力関係にないまま、それぞれが別の目的で事件に関わっている「非共犯」の関係性が浮かび上がると結論付けた。この考察は、単なる復讐劇に留まらない物語の複雑な構造を示唆しており、最終回に向けた視聴者の興味を一層かき立てる内容となっている。