¡¡12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¥³¥ó¥×¥é¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÊó¸»¤«¤é²øÃÌ¤ò»ÅÆþ¤ì¤¿²øÃÌ»Õ¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö³Ø¹»¤Î²øÃÌ¡×¤òÈäÏª¤·¥°¥é¥É¥ë¤¿¤Á¤òÀä¶«¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È³Ø¹»¤Î²øÃÌ¡É¤Ë¿åÃå»Ñ¤Î¥°¥é¥É¥ë¤é¤¬Àä¶«¤¹¤ë½Ö´Ö
¡¡¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö10ÂåÌÜ¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ìÂ¼·ÃÅÔ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤ó¡¢4ÂåÌÜ¥ß¥¹¥ï¥ê¥ó¤Îßº²Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢2026Ç¯¡ÈÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤¬Íè¤ë¡É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¤¥Ï¥Ê¥·¡×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¾ðÊóÄÌ¤«¤é¡ÈÍèÇ¯ÀäÂÐ¤ËÍè¤ë¡É¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÏÃ¤òÀè¼è¤êÈäÏª¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¥²¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤¬²øÃÌ¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ö¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Î²ñ¡×²ñÄ¹¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃµË¬¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø²ø½è¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦µÈÅÄÍªµ°¤µ¤ó¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¶µ»Õ¤¬²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡È¥ª¥«¥ë¥È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡É¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î²øÃÌ¤¬³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤ä»ùÆ¸¤é¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö»×¤ï¤Ì¤È¤³¤í¤«¤é³Ø¹»¤Î²øÃÌ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈµÈÅÄ¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤Èº£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¾ðÊó¸»¤Ï¡Ö·ÙÈ÷²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡£µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤Î¤È¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢·ÙÈ÷°÷¤«¤éÊ¹¤¤¤¿Á¯ÅÙÈ´·²¤Î²øÃÌÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡·ÙÈ÷°÷¤ÎA¤µ¤ó¤¬³Ø¹»¤ÎÅÏ¤êÏ²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥Õ¥Ã¤È²ûÃæÅÅÅô¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¸÷¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÌ¯¤Ê¤â¤Î¤¬¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¥´¥ê¥é¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿A¤µ¤ó¡£ÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤É¤³¤È¤Ê¤¯¿Í·¿¡¢Éþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÓ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Î¾¸ª¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤È²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´é¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ¡¤¬¿¤Ó¡¢Æ°¤¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤À¤¬¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯·ù¤Ê¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¤Õ¤¶¤±Êý¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ææ¤ÎÀ¸¤Êª¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÊÝ·ò¼¼¤Ë¤Ï¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸°¤ò³«¤±¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¥Ð¥ó¡ª¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ÏÃ¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ìÂ¼¡¢¤¢¤Î¤ó¡¢ßº²Ö¤Ï¥Ó¥¯¥Ã¤ÈÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¡Ö¤Ò¤ã¤Ã¡ª¡©¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁë¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤³¤ß¤¿¤¤¤Ê±îv¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤ò¤·¤¿¤ä¤Ä¤¬¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶²ÉÝ¤Î¥é¥¹¥È¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¶È¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë²øÃÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤òÄù¤á¤¿¡£