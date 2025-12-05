¡Ú¥¼¥í¥ï¥ó¡ÛÅÄÃæ¾ÅÍ¤ÎÁêËÀ£Ø¤Ï19ºÐ¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª¡¡¥Ï¥ä¥Ö¥µÁÈ¤ËÇÔËÌ¤â¾ìÆâ¤Ë¾×·â
¡¡¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó£µÆü¤Î¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹Âç²ñ¤Ç¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³£²£°£²£µ¡×¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«Ëë¡£ÅÄÃæ¾ÅÍ¡Ê£µ£²¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡Ö£Ø¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Ê¡²¬¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡¦£Í£Ù¡¡£×£Á£Ù¤Î¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê£±£¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÄÃæ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Ç¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡õ¿·ºê¿ÍÀ¸¤È·ãÆÍ¡£ÅÄÃæ¤Ï»öÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÈà¡Ê£Ø¡Ë¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ÎÆþ¾ì¤ò¥È¥Ú¡¦¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¤Ç½±·â¡£¤½¤Î¸å¤â¥í¡¼¥×¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢²ÚÎï¤Ê¶õÃæ»¦Ë¡¤Ç¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡õ¿·ºê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤Ï¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ë¥Ò¥¶¤Ç·Þ·â¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥É¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÉé¤±¤¸¤È¥Ò¥¶¤Ç·Þ·â¤¹¤ë¡£
¡¡ºÆ¤Ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤êÄÉ·â¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤È¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¾å¤Ç¤ÎÁè¤¤¤ËÇÔ¤ì¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¶¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£ÅÄÃæ¤È¤âÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¿·ºê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Ð¡¼¥É¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤òÏ¢Â³¤Ç¿©¤é¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡ÇÔËÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ËÅÄÃæ¤ÏÉ¡¹â¡¹¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¶Ã¤¤¤¿¤ä¤í¡£²¶¤¬ËÜµ¤¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿à£Øá¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ä¡£¤¤¤Ä¤«¤Ç¤Ã¤«¤¤¥Ù¥ë¥È´¬¤¯¤ä¤í¡×¤ÈÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£Æü¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¿·ºê¿ÍÀ¸ÁÈ¤òÅÝ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡£¤³¤Î£±²ó¤Ç¤³¤Î¥¿¥Ã¥°½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥¼¥í¥ï¥ó¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈºÆ¤Ó¤Î»²Àï¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£