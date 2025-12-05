「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」が５日までに発表され、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」（集英社）で「新書大賞２０２５」（中央公論新社主催）を受賞した文芸評論家・三宅香帆さんの最新作「考察する若者たち」（ＰＨＰ研究所）が形態別「新書」で２週連続で１位を獲得した。

週間売上０・７万部で累積売上も１・４万部となった同作は、映画や漫画の解釈を深掘りする「考察記事」や「考察動画」が、なぜ流行するようになったのかを探る一冊。昭和・平成の作品批評の時代から令和の“正解”を求める考察文化へと変化していった背景をひも解き、若者を中心に高まる「答えを得たい」という思考を読み解いていく内容だ。

同ランキングの３位にも三宅さんの「『話が面白い人』は何をどう読んでいるのか」がランクイン。三宅作品が新書ＴＯＰ３に２作並んだ。１１月２８日発表の「オリコン年間ＢＯＯＫランキング２０２５」の形態別「新書」でも「『好き』を言語化する技術』が２位、「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」が５位と年間新書ＴＯＰ５にも三宅作品が２作ランクインした。

◆１２月８日付オリコン週間ＢＯＯＫランキング形態別「新書」ＴＯＰ３（調査期間・２０２５年１１月２４日〜１１月３０日、オリコン調べ）

▽１位 「考察する若者たち」（三宅香帆、ＰＨＰ研究所）

▽２位 「陰謀論と排外主義 分断社会を読み解く７つの視点」（黒猫ドラネコ、山崎リュウキチ、藤倉善郎、選挙ウォッチャーちだい、清義明ほか 扶桑社）

▽３位 「『話が面白い人』は何をどう読んでいるのか」（三宅香帆 新潮社）

◆１２月８日付オリコン「本」ランキング（調査期間・２０２５年１１月２４日〜１１月３０日、オリコン調べ）

▽ＢＯＯＫ１位 「転生したらスライムだった件 ２３巻」（著・伏瀬、イラスト・みっつばー マイクロマガジン社）

▽コミック１位 「薬屋のひとりごと １６巻」（原作・日向夏、画・ねこクラゲ、構成・七緒一綺、キャラクター原案・しのとうこ スクウェア・エニックス）

▽文庫１位 「ようこそ実力至上主義の教室へ ３年生編３」（著・衣笠彰梧、イラスト・トモセシュンサク ＫＡＤＯＫＡＷＡ）