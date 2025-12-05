【マンガのラジオ supported by viviON】 毎週日曜18時頃～ 放送

ポッドキャスト番組「マンガのラジオ supported by viviON」で12月13日、「キャプテン翼」の作者・高橋陽一氏をゲストに迎えた公開収録が行なわれる。

同番組のパーソナリティはマンガ好きとして知られるニッポン放送アナウンサーの吉田尚記氏。公開収録ではリスナー100名が無料で招待される予定となっている。

高橋陽一氏

「マンガのラジオ」公開収録 実施概要

実施日： 2025 年 12 月 13 日（土）

会場： ニッポン放送地下 2 階 イマジンスタジオ

開場／開演時間： 13 時 30 分開場 ／ 14 時 00 分開演～16 時 00 分終演（予定）

出演者： 吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）、高橋陽一（漫画家）

※来場順での自由席観覧となります。

※定員数に達した場合、ご入場いただけない可能性がございます。ご了承ください。

