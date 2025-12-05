「マンガのラジオ supported by viviON」、「キャプテン翼」高橋陽一氏をゲストに迎えた公開収録の実施が決定！12月13日に実施予定。リスナー100名を無料招待
【マンガのラジオ supported by viviON】 毎週日曜18時頃～ 放送
【拡大画像へ】
実施日： 2025 年 12 月 13 日（土）
【拡大画像へ】
ポッドキャスト番組「マンガのラジオ supported by viviON」で12月13日、「キャプテン翼」の作者・高橋陽一氏をゲストに迎えた公開収録が行なわれる。
同番組のパーソナリティはマンガ好きとして知られるニッポン放送アナウンサーの吉田尚記氏。公開収録ではリスナー100名が無料で招待される予定となっている。
高橋陽一氏
（C）高橋陽一
「マンガのラジオ」公開収録 実施概要
実施日： 2025 年 12 月 13 日（土）
会場： ニッポン放送地下 2 階 イマジンスタジオ
開場／開演時間： 13 時 30 分開場 ／ 14 時 00 分開演～16 時 00 分終演（予定）
出演者： 吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）、高橋陽一（漫画家）
※来場順での自由席観覧となります。
※定員数に達した場合、ご入場いただけない可能性がございます。ご了承ください。
□詳細ページ