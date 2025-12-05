【ユニクロのチラシ】今週は″防寒対策ウェア″をセール価格で大放出。超極暖も高機能アウターも今だけの特別価格に。

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2025年12月5日から11日までは、「防寒対策セール」を開催中。インナー、ニット、アウター、小物類まで、寒さに打ち勝つ洋服たちが特別価格に値下げしています。

防寒ウェアが全身お得に揃っちゃう！

●超極暖ヒートテッククルーネックT/長袖（期間限定価格1990円）

通常のヒートテックと比べて約2.25倍も暖かい"超極暖"。裏起毛と厚手の生地で、冷え性さん必見のインナーです。

なめらかでふわふわとした肌触りに、ストレッチ性も持ち合わせているので、体に心地よくフィットします。

●ヒートテックウルトラストレッチレギンスパンツ（期間限定価格2990円）

お腹までカバーできるレギンスは、吸湿発熱・保温機能・裏起毛で下半身全体を温めてくれます。美脚効果も期待できる、魔法のような一本。

ウルトラストレッチで動きやすく、ゴム仕様のウエストで着脱もラクラクです。

●パフテックコンパクトジャケット（期間限定価格4990円）

軽量で暖かく、撥水や静電気防止の機能、コンパクトに持ち運べる収納袋までついた高機能アウターは、冬のお出かけのマストアイテム。

洗濯速乾性があるので、自宅で手洗いが可能。手軽に清潔な状態を保てます。

●スフレヤーンチャンキーストール（期間限定価格1990円）

しっとりとした肌触りでチクチクしにくい「スフレヤーン」で作られた小物類も、今だけの特別価格に。

軽やかな着け心地なのに暖かく、首元に自然なボリュームを与えてくれるストールは、一枚あると便利です。カラーバリエーションが豊富で、お気に入りがきっと見つかります。

さらに、「シームレスダウンパーカ」（期間限定価格1万2900円）、「スフレヤーンワンピース」（期間限定価格2990円）、「フリースジャケット」（期間限定価格1990円）、など、ユニクロの冬を代表する人気アイテムがお得にゲットできますよ。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな