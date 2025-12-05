マツダ新「コンパクトカー」発表！ 専用の外装＆「本革の豪華内装」が魅力の“4WD仕様”！ 全長4m“ちいさなボディ”に快適装備＆安全機能が充実の「マツダ2」最高級モデルとは？

上質さを高めた最高級モデル

マツダのコンパクトカー「MAZDA2（マツダ2）」のルーツは、その前身である「デミオ」にまでさかのぼります。

1996年に発売されたデミオは、構造・スタイルともに機能性を最優先した“道具”としての割り切りが評価され、バブル崩壊後の時代背景にもマッチしたことで、発売直後から好調な販売実績を残しました。

軽自動車や上級車からもユーザーが流入し、幅広い支持を集めたことから、2008年のRJCカー・オブ・ザ・イヤーを受賞しています。

こうして一世を風靡したデミオは、2019年7月にマツダ2へと名称を変更して発売されました。

赤いアクセントが目を惹く高級感ある内装もイイ！

マツダは2024年9月17日をもって、マツダ2の1.5リッタークリーンディーゼルエンジン（SKYACTIV-D 1.5）搭載モデルの生産終了を発表しました。

これにより、マツダ2の国内ラインナップはガソリンエンジンのみの展開となります。

そして2025年11月20日、マツダ2の魅力をさらに引き出すべく、機種体系の大幅な見直しを含む商品改良が実施され、エントリーモデルの「15 C II」、デザイン性を重視した「15 BD i Selection II」、スポーティさを追求した「15 SPORT II」が設定されました。

ユーザーから要望の高いユーティリティパッケージやマツダコネクトパッケージ、360度セーフティパッケージなどを標準装備化することで、選びやすさと満足度の向上を図っています。

この再編により、「15 SPORT＋」は最上級グレードとして位置づけられました。ボディサイズは、全長4080mm×全幅1695mm×全高1550mm、ホイールベース2570mm。

フロントマスクにはブラックメッシュグリルが採用され、エンジンルームへのエアフロー効率を高める機能性が与えられています。

足元には、切削加工とブラックメタリック塗装を施した専用デザインの16インチアルミホイールを装着。

インテリアでは、ステアリングやシフトノブ、パーキングブレーキレバーなど細部にまで本革巻きを使用。

シートにはブラックレザーとスエードのコンビネーションを採用し、運転席には電動パワーシートが標準装備されています。

ボディカラーは、マツダブランドを象徴する「ソウルレッドクリスタルメタリック」をはじめ全5色をラインナップ。

メーカーオプションで、ルーフのブラックフィルム化やシャークフィンアンテナ、ドアミラーカバーのグロスブラック化も可能です。

安全性能では、マツダの先進安全技術「i-ACTIVSENSE（アイ・アクティブセンス）」のほぼすべてを標準装備。

アダプティブ・LED・ヘッドライトは15 SPORT＋の専用装備で、ヘッドランプの照射範囲を手前から奥、さらには左右方向にも自動調整するシステムです。

夜間走行時、対向車や先行車を眩惑させることなく、歩行者やバイクをより早く認識できる安全技術となっています。

パワートレインは、1.5リッター直列4気筒直噴ガソリンエンジン（SKYACTIV-G 1.5）と予測型4WDシステム「i-ACTIV AWD」を組み合わせ、WLTCモード燃費は18.1km／L。

そんな「マツダ2 15 SPORT＋（4WD）」の車両本体価格（税込）は、250万1400円。コンパクトカーとしては高価格帯ですが、その技術的完成度や装備内容を見れば、価格以上の価値があると感じる方も少なくないでしょう。