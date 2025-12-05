青いフェースの『Qi4D』!? スコッティ・シェフラーが未発表1Wに変更して首位タイ発進
＜ヒーローワールドチャレンジ 初日◇4日◇アルバニーGC（バハマ）◇7449ヤード・パー72＞
【画像】マキロイの『Qi4D』のフェースはこんな色
招待を受けたトッププレーヤー20人だけが出場する、タイガー・ウッズ（米国）主催のツアー外競技の初日。6アンダーの首位タイで滑り出したのは、大会史上初の3連覇を狙うスコッティ・シェフラー（いずれでも米国）ら5人だ。
前日会見でテーラーメイドの未発表ドライバーの使用意向を明かしていたが、この日はローリー・マキロイらや中島啓太らが投入済みの『Qi4D』を投入。これまで『Qi10』を約2年使用してきたが、ついに本格スイッチとなるのか。マキロイらが投入した『Qi4D』の黒いフェースとは色も異なって見え、シェフラーのみ『Qi10』に似た青いカーボンフェースのよう。
気になるスタッツをTour Castから拾うと、唯一16番で左に逆球が出た他は、持ち球のストレートフェードで安定。330ヤードの7番ミドルでピンを刺す球があわやワンオン、短い14番ではワンオンも披露。FWキープ率は84.62％（4位タイ）で、平均飛距離321.8ヤード（4位）でボール初速は178mphが2度確認できた。（今季平均は177.08mph）
また、既報の通り、1日に適合リスト登録されていた、キャロウェイの未発表ドライバー『QUANTUM』シリーズは、14位タイ発進のサム・バーンズ（QUANTUM???）の使用が確認できた。 こちらはなんと平均飛距離「339.20ヤード」で1位。（FWキープ率は76.92％の9位タイ）ロンゲストドライブも346ヤードの1位で、18番はボール初速179mphを記録していた。（今季平均は177.91mph）2日目移行の両社の未発表1Wスタッツにも注目していく。
