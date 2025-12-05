※このやり方はマジで誰でもできます。経営者はもちろん個人事業主も必ず取り入れて売上爆増させてください。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「※このやり方はマジで誰でもできます。経営者はもちろん個人事業主も必ず取り入れて売上爆増させてください。」と題した動画を公開した。黒字転換の指南役として人気を集める市ノ澤氏が、今回は「LTV（ライフタイムバリュー）分析」を活用し、小規模な会社でも確実に利益を上げるための具体的な戦略について語った。
動画冒頭で市ノ澤氏は「しっかり分析して、顧客価値を最大化することが、結果的に売上、利益を伸ばして、儲けるっていうことに繋がっていくんだよね」と持論を展開。LTV分析とは「一人のお客様が自分の会社のお客さんになってくれた時、いったいどれだけの利益が会社に発生するのかを表す指標」であり、「これを知らないと、今まで特にたくさん商品を買ってくれてた常連のお客さんが離れてしまったりして、本当にやばい」と危機感をあらわにした。
具体例を挙げながら、市ノ澤氏は「自分の商品を買ってくれた顧客をリピーターにする方法とかも考えられるようになるから、小さい会社でも儲けるためには超必須の分析」と強調。「LTVの構成要素を見極め、購入回数や頻度を伸ばし単価や利益率を高めることで、会社が得られる“キャッシュ”を最大化できる」と説明した。加えて「どこがボトルネックになっているのかを分析し、しっかり対策を講じることで、一気にライフタイムバリューが倍増することもある」とポイントを語っている。
LTV分析を効果的に活用するノウハウについても熱弁。「そもそもLTV計算するためには、お客さんがどれだけ買ってくれてるのかっていうデータが必要。顧客リストは絶対取ってください」とリストの管理を徹底的に推奨。「江戸時代の商人は顧客リストを命よりも大事だと守っていた」と歴史を引き合いに出し、現代でも重要性は変わらないと断言した。
また、「新規の集客ばっかりやってたらいくらお金があっても足りません」と、既存顧客を重視する姿勢の必要性も力説。「ディズニーランドはリピート客が90％、広告すら必要ない」と好例を示し、「お客さんの満足度を高めて、何回も継続してきてくれる状態を会社も目指すべきだ」と語っている。
動画終盤では、「経営や財務のことなんか学んでも会社は変わらないと思う人もいるが、数字に強くなって変わった受講生をたくさん見てきた。みなさんも黒字経営者となって夢や欲望を実現しよう」と視聴者にエールを送った。さらに、「日々中小企業の経営者や個人事業主が会社を黒字化する方法を発信中」とし、今後も実践的なノウハウを惜しみなく公開していく姿勢を明かして動画を締めくくった。
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun