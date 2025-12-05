この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家として活動するひらい先生が、自身のYouTubeチャンネルで「【超初心者向け】YouTubeの始め方を0から完全解説」と題した動画を公開。「YouTubeを始めたいけれど、何から手をつけていいか分からない」という超初心者に向け、その第一歩となるGoogleアカウントの作成手順を丁寧に解説した。



動画の冒頭でひらい先生氏は、YouTubeチャンネルの開設にはGoogleアカウントが必須であると説明。今回はパソコンでの作業を前提に、具体的な手順を画面を共有しながら解説していくと述べた。



まず、Google ChromeなどのブラウザでGoogleの検索画面を開き、「Googleアカウント」と検索する。検索結果の一番上に表示される公式サイトをクリックし、「アカウントを作成する」へと進む流れだ。次に、姓名を入力する画面が表示されるが、ひらい先生氏は本名でなくても問題ないと補足。続いて、生年月日や性別といった基本情報を入力していく。



基本情報の入力後、アカウントのIDとなるGmailアドレスの作成に移る。Googleが自動で提示する候補から選ぶことも、自分で好きな文字列を指定して作成することも可能だと説明した。ただし、自分で作成する場合は、すでに他のユーザーが使用しているアドレスは登録できないため、数字を追加するなどの工夫が必要になるという。最後に、安全なパスワードを設定すればアカウント作成の主要な手順は完了となる。ひらい先生氏は、場合によっては不正利用防止のため、電話番号での本人確認が求められることがあるとも付け加えた。



今回紹介された手順は、YouTubeチャンネル開設のまさに基礎となる部分である。動画での情報発信に興味がある人は、まずはこの動画を参考に第一歩を踏み出してみてはいかがだろうか。