2025年12月3日、元KAT−TUNの中丸雄一が『5時に夢中！』（TOKYO MX）に生出演。“日常生活の中で口が悪くなる瞬間”について語ったが、その内容が波紋を呼んでいる。

【写真】鼻の毛穴までバッチリ……赤西が投稿した“中丸雄一祭り”

記憶に新しい中丸雄一の女子大学生とのホテル密会

中丸は2024年1月、元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と結婚。『シューイチ』（日本テレビ系）での共演をきっかけに“シューイチ婚”と注目を集めた。

しかし、それからわずか半年後となる同年8月、週刊誌が女子大学生とのホテル密会を報道し、いわゆる“アパ不倫”疑惑が浮上。長年築いてきた真面目で誠実なイメージは崩れ去り、報道後はレギュラー番組の降板や休止が相次ぎ芸能活動を一時自粛するに至った。

「3か月ほどの活動自粛期間を経て、2025年1月3日には活動再開が発表されました。ただ、以前のような優等生キャラは難しい状況のため、新たな方向性を模索しているように見えます。

11月25日放送のABCテレビ『相席食堂』では、オープニングから首から下が砂浜に埋まった状態で登場。MCの千鳥からは、スキャンダルを絡めて『覚悟が見えます』などとイジられながら、体当たりロケで再出発を図っていました」（芸能ライター）

復帰へ向け、なりふり構わない姿勢を見せる中丸。問題となった『5時に夢中！』の水曜コメンテーターに就任したのは、2か月前の10月1日だ。

「番組では“日常生活で口が悪くなる瞬間”をテーマにトークを展開。『車運転してる時とかは、実際言ってはないと思いますけど、ここまで来ますよね』と喉を指して回答しました。何が来るのかと聞かれると、『言ってはないですけど、このババアとか』と発言。続けて、『危ない運転してる車をチラっと見たら、あ、ババアだなって時はある』と具体的なシーンを語り、スタジオには笑いが起きていました」（前出・芸能ライター）

一方で、放送後のSNS上には厳しい意見が噴出。

「車の中ならまだしも、テレビで言ったらアウトじゃない？」「ひたすら残念な発言」「ぶっちゃけキャラに路線変更したのかな」

など、これまでのキャラクターとの落差や言葉遣いへの違和感を指摘する声も多い。

今回の発言は、毒舌タレントとして再起を図ろうとして空回りしたものなのだろうか？世間の視線を笑いに変えられるか、それとも火に油を注ぐことになるのか。中丸の真価が問われる局面は続きそうだ。