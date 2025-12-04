この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

整体チャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が、「【膝の痛みの原因は関節ズレ!?】股関節やアキレス腱炎の筋膜癒着まで一掃する神整体【木下典明さん】」と題した動画を公開。元アメリカンフットボール選手の木下典明氏をゲストに迎え、過去の手術や怪我による下半身の不調を改善する施術の様子を紹介しています。動画では、パフォーマンス低下の根本原因が、足首や膝、股関節の「ズレ」や「ねじれ」にあると角田紀臣氏が解説します。

まず、木下氏の右足首が正常にねじれない状態を指摘。これは過去の骨折手術で入れた金属やボルトが影響し、広範囲に筋膜の癒着が起きているためです。この足首の可動域制限が、膝や股関節に負担をかけ、痛みやさらなる不調を引き起こす原因になっていると説明します。

角田氏は、足首の関節のねじれを矯正する施術を行います。施術後には、固まっていた足首がしなやかに動くようになり、可動域が大幅に改善される様子が確認できます。続いて、痛みのあった膝下の関節のズレや、動きの悪かった股関節も調整。施術のたびに木下氏が驚きの声を上げるほど、体の変化が即座に現れます。さらに、股関節の動きを妨げている殿筋のインナーマッスルの癒着も特定し、的確にアプローチしていきます。

大怪我を乗り越えてきたトップアスリートの体も、関節のズレや筋膜の癒着によって本来のパフォーマンスを発揮できていないことがわかります。動画では、痛みの根本原因を見抜き、的確なアプローチで改善していく「つのだ式関節整体」の神髄を見ることができます。体の不調に悩む方は、自身の問題解決のヒントになるかもしれません。

YouTubeの動画内容

00:38

下半身の施術開始
01:17

腓骨のねじれを矯正
02:26

脳と体のギャップが不調の原因
03:13

膝関節のズレを矯正
06:43

股関節の動きをチェック

関連記事

「指は折れまくってる」「足には金属が…」アメフト界のレジェンド・木下典明の身体を関節整体でケア

「指は折れまくってる」「足には金属が…」アメフト界のレジェンド・木下典明の身体を関節整体でケア

 実は間違っている？あなたの枕選び。こめかみの頭痛を引き起こす“食いしばり”の意外なメカニズム

実は間違っている？あなたの枕選び。こめかみの頭痛を引き起こす“食いしばり”の意外なメカニズム

 つのだ式関節整体が披露！はんにゃ川島も驚愕の筋膜・筋硬結リリース

つのだ式関節整体が披露！はんにゃ川島も驚愕の筋膜・筋硬結リリース
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)_icon

つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)

YouTube チャンネル登録者数 8.12万人 570 本の動画
日本の健康とアスリート支援に尽力する角田 紀臣先生の監修のもと、私たちは関節整体の専門技術を活かし、ケガのリハビリから日々のケアまで多方面でサポートしています。また、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れています。全国の提携整体院もご紹介可能ですので、お近くの施術院を以下のリンクからお探しください。
youtube.com/channel/UCp25axeKt9RDsenZKVi4NJg YouTube