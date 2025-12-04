この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

整体チャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣」が、「【膝の痛みの原因は関節ズレ!?】股関節やアキレス腱炎の筋膜癒着まで一掃する神整体【木下典明さん】」と題した動画を公開。元アメリカンフットボール選手の木下典明氏をゲストに迎え、過去の手術や怪我による下半身の不調を改善する施術の様子を紹介しています。動画では、パフォーマンス低下の根本原因が、足首や膝、股関節の「ズレ」や「ねじれ」にあると角田紀臣氏が解説します。



まず、木下氏の右足首が正常にねじれない状態を指摘。これは過去の骨折手術で入れた金属やボルトが影響し、広範囲に筋膜の癒着が起きているためです。この足首の可動域制限が、膝や股関節に負担をかけ、痛みやさらなる不調を引き起こす原因になっていると説明します。



角田氏は、足首の関節のねじれを矯正する施術を行います。施術後には、固まっていた足首がしなやかに動くようになり、可動域が大幅に改善される様子が確認できます。続いて、痛みのあった膝下の関節のズレや、動きの悪かった股関節も調整。施術のたびに木下氏が驚きの声を上げるほど、体の変化が即座に現れます。さらに、股関節の動きを妨げている殿筋のインナーマッスルの癒着も特定し、的確にアプローチしていきます。



大怪我を乗り越えてきたトップアスリートの体も、関節のズレや筋膜の癒着によって本来のパフォーマンスを発揮できていないことがわかります。動画では、痛みの根本原因を見抜き、的確なアプローチで改善していく「つのだ式関節整体」の神髄を見ることができます。体の不調に悩む方は、自身の問題解決のヒントになるかもしれません。