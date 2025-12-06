この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【いきなり不満多数?!】新型プレリュード納車! 内装･外装レポート! 白ボディに黒内装カッコ良いぞ! ただし装備的な不満も… | Honda Prelude 2025」と題した動画を公開。約25年ぶりに復活したスペシャリティクーペを納車直後にレビューし、その美しいスタイリングを絶賛する一方、価格に見合わないと感じる装備面の不満点も指摘した。



ワンソクTube氏は、まずエクステリアデザインを「めちゃくちゃカッコええ」「スタイルだけで買っても良い」と高く評価。特に、低くワイドに構えたフォルムは、数値（全幅1,880mm）以上に迫力があり、巷で囁かれるプリウスとの類似性を「実車を見ると全然違いますよ」と一蹴した。また、ボディカラーに「ムーンリットホワイト・パール」を選んだ理由として、この色を選択した場合のみブルーとブラックの専用内装が選べるという特別感を挙げている。



内装に目を移すと、その質感は評価しつつも、価格に対する装備の物足りなさが浮き彫りになる。ワンソクTube氏は「残念なのはパワーシートがない」と指摘。コミコミで660万円を超える価格帯でありながら、シート調整が手動である点に不満を漏らす。さらに、シートベンチレーションや360度カメラといった、近年では同価格帯の車種に標準装備されつつある快適・安全装備が非搭載であることにも言及し、スペシャリティクーペとしての快適性には疑問を呈した。



総じて、新型プレリュードは唯一無二の美しいスタイリングを持つ一方で、快適装備の面では割り切りが必要なモデルであると結論づけられる。デザインに価値を見出し、多少の不便さを受け入れられるユーザーにとっては魅力的な一台となるだろう。