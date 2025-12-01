2025年も残すところあと1カ月。上半期に芸能ニュースを席巻したあの女優がいよいよ“再出発”する──。

今年4月、週刊文春によって報じられた永野芽郁（26）と田中圭（41）という人気俳優同士の不倫疑惑。

「永野さんは同報道により来年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の出演を自ら辞退。10数社のCM・広告に出演していましたが、そのすべてが降板となりました。報道以降はすでに決まっていた映画が予定通り公開されただけで、実質的な“活動休止”状態となっています」（スポーツ紙記者）

一方、田中圭も出演していたCMから降板。報道前から予定されていた舞台やドラマには出演したが、永野同様、現在は実質的な“活動休止”状態だ。

「ですが、田中さんのほうは海外でのポーカー大会出場のための“放浪旅”を複数回行っており、永野さんと比較して悲壮感はないように見えますね」（前出・スポーツ紙記者）

順風満帆だった永野の女優としてのキャリアに影を落とした不倫疑惑報道。報道から約8カ月が経った今、いよいよ動き出す模様だ。

「永野さん主演のNetflixドラマが今月よりクランクインします。Netflix側が永野さんに出演オファーしたのは不倫疑惑報道前だったので、“予定通り”企画が進んだ形になりますね」（芸能記者）

しかし、永野の復帰作には新たな火種となりそうな懸念があるようだ。

「永野さん主演のドラマは韓国の小説を原作にした恋愛モノです。永野さんはヒロイン役となるのですが、その恋人役となるのが俳優の木戸大聖さんだと聞いています」（前出・芸能記者、以下同）

木戸は、’17年に連続ドラマ『僕たちがやりました』（フジテレビ系）でデビューした28歳。今年はじめに『2025年ネクストブレイクランキング』の男性俳優部門1位に選ばれている。所属事務所は、トライストーン・エンタテイメント。同事務所には田中、そして坂口健太郎（34）が所属している。

坂口といえば、永野と田中の疑惑について“新たな火種”を生み出した存在。

「9月、週刊文春によって坂口さんが交際期間4年以上になる3歳年上のヘアメークアーティストの女性と都内高級マンションで同棲していたことを報じられました。さらにその女性との交際と並行して、永野さんとも親密な関係にあったといいます」

永野の所属事務所は、週刊文春の取材にあくまで過去としつつも、坂口との交際の事実を認めている。つまり永野にとって不倫疑惑報道の相手、過去に交際していた相手、そして復帰作の相手がすべてトライストーン所属の俳優ということに……。

「田中さんの件はお互いにある意味“問題”があったかと思うのですが、その後、永野さんは坂口さんとの過去の恋愛も報じられてしまった。永野さんとトライストーンという組み合わせが世間的に強くイメージされるなか、木戸さんと共演となると……。いろいろと騒がれてしまう可能性が高く、トライストーン側はピリピリムードと聞いています」（芸能関係者）

いろいろな意味で……永野の復帰作への注目度は高い。