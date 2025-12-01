AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。

AIを使って“広い観点”で考える「聞き方」

AIを仕事に活用できるシーンは多々ありますが、業務の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えるといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどなのです。

たとえば、幅広い視点で考えたいときにおすすめなのが、技法その8「広い観点」です。

こちらが、そのプロンプトです。

＜AIへの指示文（プロンプト）＞ 広くアイデアを出すには以下に示す6観点が役立ちます。カッコ内は観点の詳細です。これらを参考にして、〈アイデアを得たい対象を記入〉について多様なアイデアを生成してください。→人（主体、客体、単数、複数、立場、能力、市場、仕入れ先）、モノ（製品、素材、人以外の生き物）、プロセス（人とモノの動き、役割、相互作用）、環境（風土、取り巻く場、状況、時間、空間、構造）、意味・価値（意味、価値、感性、感情、金、情報、強み、機会、ビジョン、ゴール）、五感で感じるもの（色・形、音、におい、味、質感、触感、食感）

人の発想は、ついいつもと同じ観点に固定されがちです。

そこで、発想の視点を強制的にズラす、移行させる方法はないか、創造工学の研究者たちは考えました。

そうして開発されたのが、様々な発想法に含まれている発想の切り口（フレーズ・観点）を抽出して、6つの大分類に分ける方法です。これを「6観点リスト」と称しています。

6観点リストは、以下で構成されます。

1：人

2：モノ

3：プロセス

4：環境

5：意味・価値

6：五感で感じるもの

意図的にこの6つの観点でアイデアを考えてみると、これまでとは違う視点で考えることになり、角度の違う発想ができます。

この「6観点リスト」を明示的に指示し、AIに考えてもらう方法が、技法「広い観点」です。

AIを使って「アイデア」を考えてみよう

では、実践してみましょう。

いわゆる定番商品、またはこれまでそれほどイノベーションが起こっていないような商品に対しても技法「広い観点」は有効です。事情や状況があって今の形に落ち着いているのでしょうけれど、専門性のワナにはまらないように、また慣習などに引っ張られないように商品改良したいときに最適です。AIは過去の議論を超えられるでしょうか？

＜AIへの質問＞

広くアイデアを出すには以下に示す6観点が役立ちます。カッコ内は観点の詳細です。これらを参考にして、〈高齢者用の杖〉について多様なアイデアを生成してください。→人（主体、客体、単数、複数、立場、能力、市場、仕入れ先）、モノ（製品、素材、人以外の生き物）、プロセス（人とモノの動き、役割、相互作用）、環境（風土、取り巻く場、状況、時間、空間、構造）、意味・価値（意味、価値、感性、感情、金、情報、強み、機会、ビジョン、ゴール）、五感で感じるもの（色・形、音、におい、味、質感、触感、食感）

「高齢者用の杖」というお題と、6観点のサンプルとしてあげている単語の距離感や相性が気になっても無視して結構です。列挙したすべての単語がワークしないかもしれませんが、アイデアにつながるヒントは出力されます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）