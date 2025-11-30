レイソル細谷真大の図抜けた決定力「半端ないって」。圧巻ハットトリックをファン絶賛「理不尽弾えぐい」「大暴れやん」
細谷真大、圧巻の決定力だ。
柏レイソルは11月30日、J１第37節でアルビレックス新潟と敵地で対戦。３−１で快勝した。
チームの全得点を叩き出したのが細谷だ。まずは20分、巧みな反転シュートを突き刺すと、45分にも振り向きざまのシュートを流し込む。さらに55分、コースを狙ったコントロールショットでネットを揺らした。
チャンスを確実にモノにしてハットトリックを達成。SNS上では「流石エース」「最高」「大暴れやん」「決定力すご」「やべぇな」「理不尽弾えぐい」「無双してる」「うますぎ」「決定力バケモン」「半端ないって」といった声があがった。
柏は新潟戦の勝利で５連勝を飾る。勝点１差で首位の鹿島アントラーズを追う。優勝争いの行方は最終節に。12月６日に柏はホームでFC町田ゼルビアを迎え撃つ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前半だけで２発！ 細谷の巧みなフィニッシュワーク
