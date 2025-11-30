好感度が高い『べらぼう』の問題場面

間もなく大団円を迎える『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、近年のNHK大河ドラマのなかでは、史実を大切にする姿勢が一貫していて好感度が高かった。

エンターテインメントなのに「史実」を問う必要があるのか、という声は承知している。しかし、大河ドラマが広く「歴史ドラマ」として認識されている以上、史実をはじめ、描かれている時代の状況や考え方とかけ離れてしまえば、歴史への理解どころか誤解が拡散されることになる。しかも子供にもファンが多いから、無視できない問題になりうる。

史実どおりに「黒」にすべきとは思わないが…

だから、『べらぼう』のように、ドラマの筋書きが史実や時代思潮を織り込みながら組み立てられているとホッとする。

とはいっても、なぜこうしたのか、と思わざるをえない場面もあった。そう描くのも仕方ないが史実はそうではない、という場面や、こう描いてしまうと人物の魅力が失われる、と思われる場面もあった。

そこで終幕を前に1年を振り返り、問題があると思われた場面を5つ挙げてみたい。可能であれば、すでに発表したベスト5記事（【べらぼう】いよいよ終幕へ 錦絵本のはなむけ、亡き妻を描写…緻密なストーリーのなかでも特筆すべき名場面ベスト5）も参照していただけるといい。どんな場面がどんな理由で「問題がある」のか、良かった場面と対照したほうがわかりやすいからである。

瀬川の歯は白くなかった

『べらぼう』の前半でとくに人気があったのは、吉原の松葉屋の花魁、瀬川（小芝風花）が絡んだ場面だった。たとえば第9回「玉菊燈籠恋の地獄」（3月2日放送）。瀬川は鳥山検校（市原隼人）の身請けの申し出を受けると決めた。だが、彼女への気持ちに気づいた蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）は、「後生だから行かねえで。俺がお前を幸せにしてえの」と瀬川に哀願した。

瀬川の年季が明けるまで待つと蔦重はいい、2人は将来を誓い合ったが、瀬川が身請けを断ると、松葉屋は2人の仲を察した。そして蔦重に、瀬川が客の「相手」をするところを見せ、「お前さんはこれを瀬川に年季明けまでずっとやらせるつもりか？ 客をとればとるほど命はすり減っちまう」と伝えた。蔦重は瀬川を逃亡させようとするが、折しも別の女郎が逃亡に失敗して激しい折檻を受ける。松葉屋の女将いね（水野美紀）は瀬川にいった。「ここは不幸なところさ。けど、人生をガラリと変えることが起こらないわけじゃない。そういう背中を女郎に見せる務めが、瀬川にはあるんじゃないのかい？」。

一連の場面には吉原が集約されていた。年季まで勤めれば命がすり減るが、逃亡しても恐ろしい折檻が待っている。人生を変えるには身請けしかないが、多くの女郎には夢のまた夢。2人の恋物語を通して、吉原をここまで描写するとはさすがで、「ベスト」の場面に入れたいほどだが、ここはあえて、『べらぼう』で描かれた瀬川のルックスが、ひとつだけ史実と違う点を示したい。それは「お歯黒」にしていなかった点である。

江戸時代、女性は結婚するとお歯黒にするのが一般的だった。武士の娘はもっと早かったが、蔦重の時代の庶民は、結婚前後に黒く染めた。要するに、成人するための通過儀礼のひとつがお歯黒だった。江戸では岡場所の私娼たちはお歯黒にしておらず、吉原でも芸者はお歯黒にしなかったが、女郎はお歯黒だった。未婚なのにお歯黒にしたのは、一晩だけ客の妻になる、という意味がこめられていたともいわれる。

じつは私自身、史実どおりにお歯黒にすべきだったとは思わない。瀬川の口元から覗く歯が真っ黒だったら、視聴者はげんなりしたのではないだろうか。私も例外ではない。お歯黒にしていなかったことを5位に挙げるが、それはあくまでも、この点は当時のルックスは違ったと知ってもらうためである。

田沼意知の死自体はよく描かれたが

4位は、田沼意次（渡辺謙）の嫡男、意知（宮沢氷魚）の死。第27回「願わくば花の下にて春死なん」（7月13日放送）で、政務を終えて御用部屋から退出した意知は、佐野政言（矢本悠馬）に斬りかかられた。続く第28回「佐野世直大明神」（7月27日放送）で、深手を負った意知は治療の甲斐なくこの世を去る。一方、佐野は牢屋敷で切腹したが、人々は意知の葬列に「天罰だ」といって石を投げ、佐野を「世直大明神」と讃えた。

そのこと自体はいいのだ。米不足が深刻化を増していた折から、意知は八つ当たりの対象となり、テロリストが英雄視される。今日のネット社会でも起きうる人々のゆがんだ欲求までがよく描かれていた。

問題は意知が田沼屋敷で死ぬ場面である。意知は老中の松平康福の娘を正室としてめとり、この時点で3人の男児もいた。それなのに、最期を看取るのが父の意次と重臣の三浦庄司（原田泰造）だけだというのは、さすがに不自然だろう。

『べらぼう』では意知は、吉原の花魁「誰が袖」と恋仲になり、彼女を身請けした。史実では、彼女を身請けしたのは勘定組頭の土山宗次郎（軽少ならん）だが、『べらぼう』では形式上、土山が引き受けたかたちだった。それはいいが、花魁との恋仲を強調するあまり、正室や息子を見せなかったのだとしたら、やりすぎだろう。

蔦重の歌麿への態度はあまりにも

3位は、喜多川歌麿（染谷将太）に対する蔦重のKYな態度を挙げる。第42回「招かれざる客」（11月2日放送）では、女性を歌麿に描いてほしい商人たちが耕書堂に列をなした。だが、大量の注文を歌麿ひとりはこなせない。そこで蔦重は歌麿にいった。「この際、弟子に描かせたらどうだ？」「お前が名だけ入れりゃあいいじゃねえか？」。歌麿は1枚1枚の絵をていねいに描きたいのだが、蔦重は「ちょいとした方便くれえ、お前、許されんだろ？」と有無をいわせない。

同じ42回に、次のような場面もあった。蔦重は吉原を訪ね、女郎の大首絵の揃いものを出さないかと持ちかけた。結果として、歌麿が50枚の女郎絵を描けば、蔦重が吉原に100両の借金を返済したとみなすことになった。だが、それを聞かされた歌麿は、蔦重が自分の仕事を勝手に決めたのが許せない。しかし、蔦重は「頼む、ガキも生まれんだ」。

歌麿に対する蔦重の自分本位な考え方やもののいい方には、うんざりした視聴者が少なくなかったのではないだろうか。この寛政5年（1793）ごろから、歌麿は蔦重以外との仕事を増やしていった。だから、蔦重と歌麿のあいだに生じた確執を描くこと自体は、理にかなっている。

しかし、主人公がここまでKYなのは、ドラマの人気を保つうえでいかがなものかと心配になる。蔦重のプロデューサーとしての役割を考えれば、こうした要求も不自然ではないものの、「ガキも生まれる」などと私的な話も交えるのは、見ていて心地よいものではない。

被害者同盟はナンセンス

2位は、第44回「空飛ぶ源内」（11月16日放送）と第45回「その名は写楽」（11月23日放送）で描かれた。失脚した松平定信（井上祐貴）を中心に、大奥総取締の高岳（冨永愛）や田沼意次の重臣だった三浦庄司、火付盗賊改の長谷川平蔵宣以（中村隼人）らが、じつは同じ人間、すなわち一橋治済（生田斗真）を敵としていたと気づいて集まり、蔦重にも仲間に加わるよう持ちかけたのだ。

この時代、11代将軍家斉（城桧吏）の実父である一橋治済が強大な権力を手にしたことは、そこにいたるまでの過程も含めて次第にわかってきている。『べらぼう』では、転機や人の死などの裏にいつも治済がいることを臭わせ、底流で時代を動かす不気味な存在として絶妙に描いてきた。

治済にそれが可能だったのは、要所を自身に近い人間で抑えていたこともあるが、将軍の実父になってからは、もはや周囲には口出し不能な絶対的存在だった。「同じ人間を敵としていた」といっても、各人が複雑な利害関係のなかで治済から被害を受けたのであり、そうした人たちが被害者同盟のように集まり、「宿怨を越え、ともに敵を討つべく組む」などということは、さすがにナンセンスだと思う。

写楽はもはや謎の絵師ではない

1位は写楽である。第45回「その名は写楽」で明らかになったが、『べらぼう』には東洲斎写楽という一人の人物は登場しない。蔦重は役者絵を描き、それが源内作だという噂を立てて話題にすることを思いつく。そして旧知の絵師や戯作者らで制作チームをつくり、「しゃらくさい」という言葉に「写楽」の字を当てることになった、という展開だった。

たしかに、かつて写楽は謎の絵師で、多くの人が写楽とはだれかという「謎解き」を試みた。しかし、現在では写楽の正体は確定している。

江戸末期の文化人の斎藤月岑が、天保15年（1844）刊行の『増補浮世絵類考』に、「写楽とは八丁堀に住む徳島藩主お抱えの能役者、斎藤十郎兵衛だ」と書いていたことは知られていた。ただ、十郎兵衛の実在を示す史料がなかったのだが、現在ではそういう史料が多数見つかっている。

一例は、斎藤家の菩提寺で発見された過去帳に、八丁堀の地蔵橋に住んでいた徳島藩士の斉藤十郎兵衛が58歳で死去し、文政3年（1820）に千住で火葬された、と記されていたことだ。ほかに徳島藩主だった蜂須賀家の古文書や能役者の名簿などにも、斎藤十郎兵衛の名が確認されている。

もはや写楽が十郎兵衛であったことを疑う余地はない。それなのに、その「成果」を無視し、写楽という個人は存在しなかったというストーリーを創り上げることにどんな意味があるのか、私にはわからない。史実を大切にしてきた『べらぼう』が、最後にこんなことをやらかしたのは残念である。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

