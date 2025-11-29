ANA、エアバスA320ファミリーの整備作業で33便欠航
全日本空輸（ANA）は、エアバスA320型機とエアバスA321型機の整備作業に伴い、きょう11月29日に33便を欠航する。
欧州航空安全機関（EASA）が発行した、耐空性改善命令（EAD）に基づく整備作業に伴うもの。影響人数は約4,700名。■欠航便
NH94 大阪/関西（07：05）〜東京/羽田（08：15）
NH289 福岡（10：20）〜札幌/千歳（12：35）
NH290 札幌/千歳（14：20）〜福岡（17：00）
NH291 東京/羽田（06：55）〜鳥取（08：15）
NH292 鳥取（07：05）〜東京/羽田（08：15）
NH294 鳥取（8：40）〜東京/羽田（10：10）
NH312 富山（07：05）〜東京/羽田（08：10）
NH382 米子（07：20）〜東京/羽田（08：40）
NH393 東京/羽田（07：15）〜庄内（08：15）
NH396 庄内（08：55）〜東京/羽田（10：00）
NH402 秋田（07：30）〜東京/羽田（08：40）
NH412 神戸（07：05）〜東京/羽田（08：10）
NH421 大阪/伊丹（08：00）〜福岡（09：10）
NH428 福岡（17：45）〜大阪/伊丹（18：55）
NH451 東京/羽田（07：15）〜佐賀（09：15）
NH452 佐賀（06：50）〜東京/羽田（08：25）
NH454 佐賀（09：55）〜東京/羽田（11：30）
NH531 東京/羽田（06：55）〜高松（08：15）
NH534 高松（08：20）〜東京/羽田（10：35）
NH552 函館（07：00）〜東京/羽田（08：30）
NH562 高知（07：45）〜東京/羽田（09：05）
NH602 宮崎（08：00）〜東京/羽田（09：50）
NH620 鹿児島（08：00）〜東京/羽田（09：40）
NH631 東京/羽田（06：40）〜岩国（08：10）
NH634 岩国（09：00）〜東京/羽田（10：25）
NH642 熊本（08：10）〜東京/羽田（09：40）
NH986 大阪/伊丹（07：35）〜東京/羽田（08：40）
NH1181 富山（13：00）〜札幌/千歳（14：20）
NH1182 札幌/千歳（10：30）〜富山（12：20）
NH1224 札幌/千歳（15：30）〜仙台（16：40）
NH1229 仙台（17：20）〜札幌/千歳（18：35）
NH1711 大阪/関西（08：05）〜札幌/千歳（10：00）
NH1718 札幌/千歳（19：20）〜大阪/関西（21：40）