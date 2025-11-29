全日本空輸（ANA）は、エアバスA320型機とエアバスA321型機の整備作業に伴い、きょう11月29日に33便を欠航する。

欧州航空安全機関（EASA）が発行した、耐空性改善命令（EAD）に基づく整備作業に伴うもの。影響人数は約4,700名。

■欠航便

NH94　大阪/関西（07：05）〜東京/羽田（08：15）

NH289　福岡（10：20）〜札幌/千歳（12：35）

NH290　札幌/千歳（14：20）〜福岡（17：00）

NH291　東京/羽田（06：55）〜鳥取（08：15）

NH292　鳥取（07：05）〜東京/羽田（08：15）

NH294　鳥取（8：40）〜東京/羽田（10：10）

NH312　富山（07：05）〜東京/羽田（08：10）

NH382　米子（07：20）〜東京/羽田（08：40）

NH393　東京/羽田（07：15）〜庄内（08：15）

NH396　庄内（08：55）〜東京/羽田（10：00）

NH402　秋田（07：30）〜東京/羽田（08：40）

NH412　神戸（07：05）〜東京/羽田（08：10）

NH421　大阪/伊丹（08：00）〜福岡（09：10）

NH428　福岡（17：45）〜大阪/伊丹（18：55）

NH451　東京/羽田（07：15）〜佐賀（09：15）

NH452　佐賀（06：50）〜東京/羽田（08：25）

NH454　佐賀（09：55）〜東京/羽田（11：30）

NH531　東京/羽田（06：55）〜高松（08：15）

NH534　高松（08：20）〜東京/羽田（10：35）

NH552　函館（07：00）〜東京/羽田（08：30）

NH562　高知（07：45）〜東京/羽田（09：05）

NH602　宮崎（08：00）〜東京/羽田（09：50）

NH620　鹿児島（08：00）〜東京/羽田（09：40）

NH631　東京/羽田（06：40）〜岩国（08：10）

NH634　岩国（09：00）〜東京/羽田（10：25）

NH642　熊本（08：10）〜東京/羽田（09：40）

NH986　大阪/伊丹（07：35）〜東京/羽田（08：40）

NH1181　富山（13：00）〜札幌/千歳（14：20）

NH1182　札幌/千歳（10：30）〜富山（12：20）

NH1224　札幌/千歳（15：30）〜仙台（16：40）

NH1229　仙台（17：20）〜札幌/千歳（18：35）

NH1711　大阪/関西（08：05）〜札幌/千歳（10：00）

NH1718　札幌/千歳（19：20）〜大阪/関西（21：40）