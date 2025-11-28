【割引率すごい】コンバースのスニーカーが最大79%オフ！Amazon ブラックフライデー
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。

今回はセール対象商品の中からコンバースをご紹介。お気に入りのスニーカーをお得に入手するチャンスをお見逃しなく。

→ Amazon「コンバース」はこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ひも無しで履く、スリップオン仕様にアレンジされたオールスター


CONVERSE(コンバース)

[Converse] オールスター ＬＰ スリップ ＯＸ

7,700円 → 5,340円（31%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


厚底のハイカットスニーカー


CONVERSE(コンバース)

[Converse] オールスター トレックウエーブ Ｚ ＨＩ

15,950円 → 8,860円（44%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


安定感のある履き心地。厚底スニーカー


CONVERSE(コンバース)

スニーカー 厚底 オールスター サージトレーナー ALL STAR SURGETRAINER OX ブラック/ブラック 27.0 cm

15,400円 → 7,498円（51%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


シグニチャーモデルの先駆け的アイテム「ジャックパーセル」


CONVERSE(コンバース)

[コンバース] スニーカー ジャックパーセル(定番) ブラック 23.0 cm

7,150円 → 3,428円（52%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


トレッキングシューズのようなボリュームのあるアウトソールが特徴


CONVERSE(コンバース)

[Converse] オールスター （Ｒ） トレックウエーブ ＣＳ ＯＸ グラファイトブラック

15,400円 → 3,879円（75%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


定番モデル。ベーシックなカラーで履きやすい


CONVERSE(コンバース)

[コンバース] スニーカー キャンバスオールスター カラーズ HI(定番) ベージュ 24.5 cm

3,040円 → 2,795円（8%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


「革靴」のように時間をかけて脚になじむ。「ONE STAR J」


CONVERSE(コンバース)

[コンバース] ONE STAR J [ワンスター メイド イン ジャパン 日本製] BLACK/WHITE 32346511 23.0(4H) US

30,800円 → 24,480円（21%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


足が疲れづらい、軽量タイプのオールスター


CONVERSE(コンバース)

[コンバース] スニーカー オールスター ライト OX (定番) ホワイト 25.0 cm

4,096円 → 3,767円（8%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


クラシカルな雰囲気に仕立てた「オールスター ステッチング OX」


CONVERSE(コンバース)

[コンバース] スニーカー オールスター ステッチング OX サンドベージュ 25.5 cm

3,333円 → 2,998円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


デイジーの刺繍を施したキャッチーなデザイン


CONVERSE(コンバース)

[Converse] スニーカー オールスター (R) デイジーフラワー HI オフホワイト 27.5 cm

14,300円 → 2,993円（79%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


厚底でボリューム感がありながらも軽量なスニーカー


CONVERSE(コンバース)

[Converse] オールスター シティハイク ＨＩ ホワイト

9,900円 → 4,950円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

履き心地とクラシックな外観を両立。「オールスター（R）HI」


CONVERSE(コンバース)

[コンバース] オールスター (R) HI

8,250円 → 5,044円（39%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


着脱簡単。手を使わずに脱ぎ履きできるランニングシューズ


CONVERSE(コンバース)

ケイブスター ＳＳ ホワイト/ブラック

9,790円 → 5,226円（47%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


「チャイルド オールスター N」の定番モデル


CONVERSE(コンバース)

[コンバース] スニーカー チャイルド オールスター N Z OX (定番) レッド 16.0 cm

4,950円 → 2,260円（54%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


裏ボアでしっかりと体を包み込む。防寒性の高いスウェット


CONVERSE(コンバース)

[Converse] [コンバース]トレーナー メンズ 秋 裏ボア ワンポイント ロゴ 刺繍 スウェット スエット 暖かい アメカジ カジュアル アイボリー L

3,980円 → 3,383円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ストレッチ性が抜群。履き心地の良いジョガーパンツ


CONVERSE(コンバース)

[Converse] [コンバース] ジョガーパンツ メンズ トレーニングウェア ジム スウェットパンツ 吸汗速乾 イージーパンツ ジャージ ズボン ブラック M

3,980円 → 3,282円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ロゴプリント入りウェットパンツ。ルームウェアとしても◎


CONVERSE(コンバース)

[Converse] [コンバース] スウェットパンツ メンズ トレーニングウェア ジム スエット ジョガーパンツ ロゴ プリント イージーパンツ ホワイト M

3,980円 → 3,282円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


部活の練習や通学におすすめの2足組ソックス


CONVERSE(コンバース)

[コンバース] バスケ 靴下 試合/練習用 2足組 ソックス ニューアンクルソックス ブラック/ホワイト 23.0-25.0 cm

1,452円 → 1,210円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


その他のおすすめ商品


CONVERSE(コンバース)

[コンバース] スニーカー キャンバス オールスター OX (定番)

7,018円 → 4,389円（37%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


CONVERSE(コンバース)

キャンバス オールスター HI (定番)

7,018円 → 4,389円（37%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


CONVERSE(コンバース)

[Converse] オールスター クップ ＯＸ

16,500円 → 13,200円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります