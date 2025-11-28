【割引率すごい】コンバースのスニーカーが最大79%オフ！Amazon ブラックフライデー
今回はセール対象商品の中からコンバースをご紹介。お気に入りのスニーカーをお得に入手するチャンスをお見逃しなく。
ひも無しで履く、スリップオン仕様にアレンジされたオールスター
厚底のハイカットスニーカー
安定感のある履き心地。厚底スニーカー
スニーカー 厚底 オールスター サージトレーナー ALL STAR SURGETRAINER OX ブラック/ブラック 27.0 cm
15,400円 → 7,498円（51%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
シグニチャーモデルの先駆け的アイテム「ジャックパーセル」
[コンバース] スニーカー ジャックパーセル(定番) ブラック 23.0 cm
7,150円 → 3,428円（52%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
トレッキングシューズのようなボリュームのあるアウトソールが特徴
[Converse] オールスター （Ｒ） トレックウエーブ ＣＳ ＯＸ グラファイトブラック
15,400円 → 3,879円（75%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
定番モデル。ベーシックなカラーで履きやすい
[コンバース] スニーカー キャンバスオールスター カラーズ HI(定番) ベージュ 24.5 cm
3,040円 → 2,795円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「革靴」のように時間をかけて脚になじむ。「ONE STAR J」
[コンバース] ONE STAR J [ワンスター メイド イン ジャパン 日本製] BLACK/WHITE 32346511 23.0(4H) US
30,800円 → 24,480円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
足が疲れづらい、軽量タイプのオールスター
[コンバース] スニーカー オールスター ライト OX (定番) ホワイト 25.0 cm
4,096円 → 3,767円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クラシカルな雰囲気に仕立てた「オールスター ステッチング OX」
[コンバース] スニーカー オールスター ステッチング OX サンドベージュ 25.5 cm
3,333円 → 2,998円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
デイジーの刺繍を施したキャッチーなデザイン
[Converse] スニーカー オールスター (R) デイジーフラワー HI オフホワイト 27.5 cm
14,300円 → 2,993円（79%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
厚底でボリューム感がありながらも軽量なスニーカー
履き心地とクラシックな外観を両立。「オールスター（R）HI」
着脱簡単。手を使わずに脱ぎ履きできるランニングシューズ
「チャイルド オールスター N」の定番モデル
[コンバース] スニーカー チャイルド オールスター N Z OX (定番) レッド 16.0 cm
4,950円 → 2,260円（54%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
裏ボアでしっかりと体を包み込む。防寒性の高いスウェット
[Converse] [コンバース]トレーナー メンズ 秋 裏ボア ワンポイント ロゴ 刺繍 スウェット スエット 暖かい アメカジ カジュアル アイボリー L
3,980円 → 3,383円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ストレッチ性が抜群。履き心地の良いジョガーパンツ
[Converse] [コンバース] ジョガーパンツ メンズ トレーニングウェア ジム スウェットパンツ 吸汗速乾 イージーパンツ ジャージ ズボン ブラック M
3,980円 → 3,282円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ロゴプリント入りウェットパンツ。ルームウェアとしても◎
[Converse] [コンバース] スウェットパンツ メンズ トレーニングウェア ジム スエット ジョガーパンツ ロゴ プリント イージーパンツ ホワイト M
3,980円 → 3,282円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
部活の練習や通学におすすめの2足組ソックス
[コンバース] バスケ 靴下 試合/練習用 2足組 ソックス ニューアンクルソックス ブラック/ホワイト 23.0-25.0 cm
1,452円 → 1,210円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[コンバース] スニーカー キャンバス オールスター OX (定番)
7,018円 → 4,389円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
