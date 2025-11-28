ヤマダホールディングスは、洗濯・脱水容量12キロモデルのドラム式洗濯乾燥機「RORO（ロロ） YWM-YV120N」を、2025年11月29日に全国のヤマダデンキ店舗および通販サイト「ヤマダウェブコム」で発売する。

洗濯物が絡みにくく、しっかり洗える水平ドラム採用

同社オリジナルの「RORO」シリーズ第2弾。4月に発売した斜めドラム式モデルのユーザーからの要望を受け、大容量かつヒートポンプ乾燥方式を採用したモデルが登場する。一度に大容量の洗濯が可能なほか、仕上がりの"ふんわり感"がアップしたという。

容量12キロのヒートポンプドラム式ながら、一般的な防水パンにもすっきりと設置できるコンパクトサイズを実現。上部スペースが有効活用可能な高さ940ミリとした。洗濯物が絡みにくく、洗いムラを抑えてしっかり洗える水平ドラムを採用している。

従来のヒーター式乾燥と比べ消費電力が抑えられるヒートポンプ乾燥方式を採用。乾燥時の温度が60度〜70度と低いため衣類が傷みにくく、縮みやシワが発生しにくいほか、タオルや衣類がふわふわで、肌触りも良く仕上がる。

衣類の種類や汚れに応じて水温は60度/40度/30度/20度の4段階、「標準」「スピード」「ふとん/毛布」「おしゃれ着」など15種類のコースから選べる。

価格は16万4780円（税込）。