アイアンマンとドクター・ドゥーム、どちらかの願いが叶う？『アベンジャーズ』ロバート・ダウニー・Jr.が意味深な投稿
（MCU）『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で悪役ドクター・ドゥームとして電撃復帰を果たすロバート・ダウニー・Jr.が、自身のInstagramに意味深な画像を投稿して話題となっている。
ダウニー・Jr.が投稿したのは、アイアンマンとドクター・ドゥームの拳が映ったコミック画像だ。薬指と小指に白い何かを挟んでいるが、これは鶏のウィッシュボーン（叉骨）を二人で引っ張って折ると、大きい骨を持った方の願いが叶うというもの。アメリカでは感謝祭の食事後の風習となっているものだ。
ダウニー・Jr.はこれまでも、Instagramに投稿した写真の中にさりげなくドクター・ドゥームのコミックイラストを織り交ぜるなど、この悪役の到来を折に触れて示唆している。この度のイラストでは、ヒーローであるアイアンマンとヴィランのドクター・ドゥーム、一方の願いのみが叶うという展開の予告である……と見るのは深読みのしすぎか。
『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）で世界を元に戻すために自己犠牲を払ったアイアンマンと、マルチバースの統治を試みるであろうドクター・ドゥーム。監督の、ドゥームは「自分の中ではヒーローのつもりでいるヴィラン」だという。
アイアンマンの遺した願いと、ドクター・ドゥームの野望、最後まで守られるのはどちらか。このInstagram投稿は、二役を演じたダウニー・Jr.が感謝祭を祝ったカジュアルなものであろうが、何か特別な意味もあるような気がしてならない……？