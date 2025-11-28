スマホ依存の深みにハマる前に、あなたができること。具体的な制限策と行動記録

病的な状態を示す「依存」は、さまざまな対象に生じます。

スマホ依存の問題は、「スマホを使ってすること」への依存ととらえられます。ゲームであったり、SNSであったり、オンラインカジノを含めたギャンブルであったりと、していることは人それぞれです。

だれもが陥りやすいものだからこそ知っておきたい、スマホ依存の実態と予防のしかた、抜け出し方を解説した『スマホ依存がわかる本 ゲーム、ギャンブル、SNS依存から抜け出す』より抜粋してご紹介します。

日頃のふるまいを見直してみる

スマホに期待される役割を超えて、過剰使用、さらには病的な依存の状態へと結びつきやすいものとして、ゲームやギャンブル、SNS、そして動画視聴があります。スマホでできることはさまざまですが、これらのコンテンツはとくに依存性が高く、実際に依存の域まで達している人も少なくないといえます。

依存の状態に進んだ脳にみられる、報酬系回路の働き方の変化は、長期にわたって元に戻りません。ゲーム、ギャンブル、SNS、動画視聴などに対する依存が進めば進むほど、「それをやめ続けること」は難しくなっていきます。

息抜き、娯楽、円滑なコミュニケーションのための適正な使用にとどめるためには、自分がスマホを使って、なにをどれくらいしているのか、日頃から意識的にチェックする習慣をつけていく必要があります。

スマホの機能を使って現状を把握

スマホ本体には、スクリーンタイム、あるいはデジタルウェルビーイングという機能が備わっており、スマホの利用時間や、アプリごとの利用時間が一目でわかります。自分がどのくらいスマホを使っているのか、どのアプリをどれくらい使用しているのか、現状をチェックする習慣をつけましょう。

仕事や学習など、必要性の高いことをしているうちに使用時間が長くなることもありますが、使用内訳をみると、「ゲームをやりすぎていた」「SNSに時間をとりすぎている」などと気づくことも多いでしょう。

過去のデータとの比較も容易です。確認する習慣がつくと、「先週はいつもより長かった。今週は気をつけよう」「今日は比較的短時間で抑えられた。明日はもっと減らそう」などといったぐあいに、数値が使用時間を減らす励みになります。

自分の行動を意識する

スマホの使用状況を確認するとともに、スマートフォン依存スケールや、IGDT−10で、定期的にチェックをするのもよいでしょう。自分の行動を意識することが、変化への一歩になります。

深みにはまる前に見直す

スマホの利用状況を確認し、使いすぎていると感じたら、深みにはまる前に、その時点でスマホの使い方を見直す必要があります。

使用時間の長さは意識していても、自覚したり指摘されたりした瞬間に、「必要なことをしているのだから問題ない」と反発したり、「いまのままでよい」と肯定したりする気持ちが強くわいてくるようなら、すでに深みにはまりかけている可能性もあります。否認は依存でみられる症状のひとつです。生活になにか大きな問題が起こっているようなら、自分だけでなんとかしようとせず、受診・相談も考えましょう。

「適正に使うこと」が目標

依存の予防や治療は、依存の対象となっているものを遠ざけるのが基本です。アルコールや薬物などに対する依存なら、「飲まない」「使わない」を徹底していれば、回復につながります。そもそも近づかないようにすれば、依存は起こりようがありません。

ところが、ゲームやSNS、動画視聴など、スマホを使ってしていることにはまっている場合、それがとたんに難しくなります。スマホを手放せば解決する話ではあるのですが、スマホには生活必需品としての側面もあります。スマホを一切使わずに暮らすのは難しいのが現実です。

スマホには、生活の便利さ、楽しさ、豊かさを高める役割があります。その役割を超えないように、スマホを適正に利用できるようにしていくことが現実的な目標となります。

２つの対策はワンセットで

スマホをうまく使いこなすには、以下の2つを意識しながら過ごすことが大切です。

■ 使用時間を減らす

具体的な策がないと、なかなか使用時間は減らせません。スマホ本体や、過剰使用しやすいアプリをあえて使いにくくすることで、使用時間の減少をはかります。

■ 減らした時間にすることをつくる

手軽な暇つぶしの手段としてスマホを使っている人が多いもの。スマホの使用時間を減らしても、「することがない」「暇だ」「手持ち無沙汰だ」などと感じると、またスマホに手が伸びやすくなります。

スマホの使用を減らした分の時間の使い方、過ごし方を考え、実行することは、スマホを悪者にしないための重要なポイントです。とくに休日や長期休暇などは、することがないと長い時間をもてあましがちです。事前にスマホを含めたデバイスなしに過ごせる予定を決めておくようにするとよいでしょう。

気持ちだけでなく具体的な制限策を

スマホやアプリの使用時間を確認するのは大切なことですが、「最近使いすぎているから、減らさなくては！」と思っても、気持ちだけではなかなかうまくいきません。スマホを手元に置かない時間を増やすとともに、スマホ本体を操作して機能的な制限をかけながら、使用時間の減少をはかりましょう。

■ スマホから離れる時間を増やす

目の前にあれば、それだけで注意を奪われるのがスマホです。どうしてもスマホが必要なとき以外は、スマホをそばに置かないようにして、スマホに触らない時間を増やします。

■アプリを削除する

アプリがたくさん入っていると、次々に「面白いもの」を探してしまいがち。暇つぶしのはずが、ほかのことをやるべき時間まで費やすことになりがちです。必要性の高いアプリのみ残し、あとは削除、アンインストールします。

とくに過剰使用の原因になっているアプリを思い切って削除、アンインストールすると、気持ちがすっきりすることも多いようです。

■ わざと使いにくくする

アプリを削除しても、ブラウザからウェブサイトにアクセスすれば同様のことをできる場合もありますが、検索などの手間がかかります。さらにログイン（サインイン）が必要なものは、使うたびにログアウトし、毎回ＩＤやパスワードを入力するようしておくと使い勝手が悪くなります。あえて使いにくくすることで、使用頻度を減らせる可能性があります。

■ アプリの通知を切る

残してあるアプリについては、基本的に通知は切っておきます。通知がくるたびにスマホに目を向け、操作しはじめることが使用時間を伸ばすことにつながっているためです。

■ アプリごとに使用時間の限度を設定

「ショート動画をだらだら見てしまう」「ゲームをしすぎてしまう」など、自分の傾向に気づいてはいても、アプリの削除は難しいという場合は、使用時間に制限をかけましょう。

スクリーンタイムやデジタルウェルビーイングには、アプリごとに１日の使用時間の限度を設定する機能もあります。設定した時間に達すると、強制的にアプリが終了するため、「今日はおしまい」と区切りをつけやすくなります。曜日ごとに設定を変えることも可能です。

リアルな生活を充実させる

スマホを使わずにすること、したいことのバリエーションを増やしていきましょう。リアルな生活でひとつのことに集中して取り組むと、充足感を得やすくなります。自分が集中できることを探し、取り組んでいきましょう。

■ 趣味の幅を広げる

運動、瞑想やヨガ、ガーデニング、スケッチ、楽器演奏、菓子作り、日曜大工、編み物や手芸など、手や体を動かす趣味をもちましょう。

■ 紙の本を読む

情報源という意味ではスマホと同様ですが、一冊の本を読み通すには集中力を要します。紙の本を読む習慣は、趣味のひとつというだけでなく、集中力を磨くことにもつながります。

■ 外に出かける

家でじっとしていると、スマホに手が伸びやすくなります。買い物はネットですまさず店舗に行ってみる、映画館に行く、美術館に出かける、コンサートに行く、キャンプやハイキング、ボランティア活動に参加するなど、外に出て活動する時間を増やしましょう。

■ 暮らしを整える

スマホに時間をとられ、部屋などが散らかりっぱなしという人も多いでしょう。不要なものは捨てる、徹底的に掃除するなど、環境を整えていくと、気持ちもすっきりするでしょう。

行動記録をとって使い方の改善につなげる

上手に使っているつもりでも、なにかにはまり始めて急にスマホの使用時間が延びたりすることもあります。ルールを決めても守れていない、使用時間がなかなか減らない、お金を使いすぎているなどというときは、使い方の修正・改善のために、さらにもう一歩、進んだ取り組みが必要です。

ネット依存・ゲーム依存などの治療をおこなっている医療機関では、治療の一環として行動記録をとるように指示されることがあります。自分自身でスマホの使い方を見直し、改善しようという場合にも、行動記録は有効です。

記録をとると、自分の健康状態や生活の様子を具体的に認識できます。

「スマホの使いすぎを避け、適正に使用する」という大きな目標を達成するために、いま、どうすればよいか、自分が取り組むべき具体的な目標を見つけやすくなるでしょう。

いつ、なにをしたかすべて書き出す

スマホを使っていた時間だけでなく、「起床」「食事」「勉強」「仕事」「休憩」「SNS」「動画視聴」「スマホゲーム」「入浴」「就寝」など、自分がいつ、どんなことをしたか、すべて書き出します。セルフケアとしての行動記録はだれに見せるものでもありませんから、日記がわりに素直に記録してみましょう。

行動記録を活用する

行動記録はとるだけでなく、それをもとに目標設定をおこなうことが大事です。

■ 記録を読み返す

1週間程度、記録を続けたら、まとめて読み返してみましょう。仕事や勉強の時間、余暇の過ごし方、お金の使い方、睡眠時間などがどれくらいか、スマホの利用がどう影響しているかがしっかりみえてきます。

「時間を溶かした」「お金を溶かした」という感覚を、具体的な数値として突きつけられると、スマホとの向き合い方を真剣に考えられるようになってきます。

■ 目標を立てる

これ以上、時間やお金を失わないためにできることを考えていきましょう。記録をもとに自分で「ここは改善したい」と思うところを探し、その改善のために目標を立てます。現状をふまえ「いまより少しまし」というくらいの、無理のない目標を立てるのがポイントです。目標が高すぎると、イライラが募り、むしろスマホの利用時間が増えてしまうなどということもあります。

利用時間の上限など、自分が立てた目標は、身近な人にも伝えます。身近な人の目を意識すると、目標を達成しやすくなります。

■ また記録をとってふり返る

目標を立てたら、また行動記録をとり、2週間ほどたったところで結果をふり返ってみます。

記録を見返して、目標を達成できていたら「〇」、達成できていないようなら「×」書き込みます。「×」が多いようなら、目標のレベルを下げて再挑戦してください。

記録と目標の設定をくり返すことで、スマホの適正な使い方が見えてくるでしょう。など判定結果を書き込みます。「×」が多いようなら、目標のレベルを下げて再挑戦してください。

記録と目標の設定をくり返すことで、スマホの適正な使い方が見えてくるでしょう。

「将来のこと」を考えるのもよい

当面の目標を立てるだけでなく、記録をもとに、自分の5年後、10年後の姿を想像してみるのもよいでしょう。

いまの生活を続けていたら、学校生活や仕事のキャリア、貯金などがどうなるか、具体的に考えることができます。

自分の将来につながる目標をもつことで、結果的にスマホにつぎ込む時間が減ることもあります。

