カウンセラー・作家Ryotaが警鐘！「助けてもらうけど助けない人」は周囲を利用してる？対処法も解説
人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラー・作家のRyota氏が最新動画『【理不尽】助けてもらうけど助けない人の心理と対処法3選／自己中心的に振舞う理由がコレだ！』を公開し、「あなたが助けても、相手は全く返してこない」タイプの人間について詳しく解説した。
動画冒頭、「何かと助けてくれって言ってきて、あなたが助けるのに、相手は何にも助けてくれないっていうタイプの人いないですか？」と呼びかけたRyota氏は、こうした一方通行な関係は「ずるいなって思ったり、悔しくなったりする」と視聴者の共感を誘う。一見“被害者”のように振る舞いながら実は損得勘定で動く「得ばかり見てる」利益追求型タイプだと指摘し、「本来人間関係は、与えるともらうのバランスで成り立つもの」と持論を述べた。
続けて、「自分の方が上位と思ってる」人の特徴についても触れ、「部下や後輩なのに“敬え”“差し出せ”と召使いのように扱う」と独自の観察を披露。「自分は芸能人みたいな存在だと錯覚して“私と付き合えるだけでラッキー”みたいに思ってる」ナルシストタイプにも要注意だと警鐘を鳴らした。
さらにRyota氏は、「共感力が低い」点にも注目。「他人が困っててもわからない」「何度助けても“ありがたみ”を感じていない」という共感欠如型の危険性を力説した上で、「ずっと尽くすと同じ状況が続く」と断言。「助けてあげるのを一度きりにしたり、何をどれだけ助けたのかメモを取る」など、3つの具体的対処法を丁寧に示した。「こちらが細かい人になろう。論理や数字で“これだけやった”と伝えると、ずるい人はだいたい離れていきます」と、その効果を紹介している。
「職場で断るときは“上司に聞いてください”が一番シンプル」と実践的なテクニックにも言及。最後は「今日は、助けてもらうけど助けてくれない人とはどんな人か、どう対処すればいいかをお話ししました」とまとめ、視聴者が自分の労力と心を守れるよう注意喚起。「また会いましょう」と動画を締めくくった。
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。