人気の超大型バーガーが復活！バーガーキング『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』
バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさをご堪能いただくため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している。2025年の“ワンパウンダーシリーズ”第4弾として、毎年大好評いただいている人気商品「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化させた『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』が期間・数量限定で登場する。
■4枚肉とにんにくの旨さを思う存分楽しめる超大型バーガー
『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』は、直火焼きの100%ビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズ4枚、アクセントのピクルスを重ね、ケチャップとマスタード、さらにガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくに、チリペッパーとブラックペッパーを効かせた、ガツンとくる旨さの「特製ガーリックソース」をたっぷり使用した、4枚肉とにんにくの旨さを思う存分楽しめる超大型バーガー。
また発売を記念し『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』を購入すると、「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）をもらえる。
注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめだ。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると、半分にカットして提供される。持ちやすく、肉汁のおいしさたっぷりの真ん中から食べることができる。
『大型バーガー好きの皆様も、「にんにく・ガーリックバーガー」ファンの皆様も、直火焼きビーフパティ4枚の圧倒的ボリュームに、にんにくの旨味がガツンとくる「特製ガーリックソース」が極限の旨さの超大型バーガー『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』を思う存分お楽しみください。』
バーガーキングの2025年“ワンパウンダーシリーズ”第4弾
『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』の全貌
*1 栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある。
*2 総重量には個体差がある。予めご了承のこと。
■商品概要
商品名：にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー
発売日：2025年11月28日（金）〜
価 格：単品 1,990円、セット 2,290円
特 典：オリジナルステッカー
〈注意事項/利用条件〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』に使用している特製ガーリックソースには辛味成分が含まれている。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了となる。
※『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）ご購入ごとに、オリジナルステッカーを1枚提供する。
※一部店舗では、取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※価格は全て総額表示（税込み価格）。
※予告なく商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
■特典
『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』を1つ（単品・セットいずれも）購入するごとに、「オリジナルステッカー」を1枚ご提供する。
〈注意事項〉
※数量限定。無くなり次第終了となる。
※事前のお取り置きは承っていない。
※画像はイメージ。
『にんにく・ガーリックバーガー』『ダブルにんにく・ガーリックバーガー』『スパイシーにんにく・ガーリックバーガー』『ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー』も好評発売中。
商品名：にんにく・ガーリックバーガー
発売日：2025年11月14日（金）〜
価 格：単品690円、セット990円
商品名：ダブルにんにく・ガーリックバーガー
発売日：2025年11月14日（金）〜
価 格：単品1,090円、セット1,390円
商品名：スパイシーにんにく・ガーリックバーガー
発売日：2025年11月14日（金）〜
価 格：単品790円、セット1,090円
商品名：ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー
発売日：2025年11月14日（金）〜
価 格：単品1,190円、セット1,490円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となる。
※特製ガーリックソースとスパイシーガーリックフレークには辛味成分が含まれている。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗により、販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』『にんにく・ガーリックバーガー』『ダブルにんにく・ガーリックバーガー』『スパイシーにんにく・ガーリックバーガー』『ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー』を販売していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
