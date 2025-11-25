約402万円！ マツダ「新マツダ3」発表！ 153馬力の「コンパクトセダン」！ 高性能「iグランドツーリングMHEV」墨国に登場

約402万円！のマツダ「新マツダ3」！

マツダのメキシコ法人は2025年10月16日、中核モデル「マツダ3」の新たな2026年モデルにマイルドハイブリッド車（MHEV）を新たに設定したと発表しました。

約402万円のコンパクトセダン！

マツダ3は、2003年に「アクセラ」の名でデビューしたグローバル戦略車です。それまで9代続いた「ファミリア」（1963年〜2003年）に代わるコンパクトモデルとして登場し、マツダのグローバル展開を支える主力車種として進化してきました。

【画像】超カッコイイ！ マツダ「新マツダ3」を画像で見る（66枚）

現行モデルは初代アクセラから数えて4代目（2019年〜）にあたり、セダンとハッチバックの2ボディを展開。洗練されたデザインと走りの質感で高い評価を得ています。

メキシコ市場ではこれまで、2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンの自然吸気（NA、最高出力186馬力・最大トルク186lb-ft）とターボ（最高出力227馬力・最大トルク310lb-ft）の2種類が設定されていました。今回発表されたMHEVの追加により、3種類となります。

新設定のMHEVは、2リッター直列4気筒ガソリンエンジンをベースに補助的な電動化を行うもので、ISG（モーター機能付き発電機）、24Vリチウムイオン電池（10Ah）、DC-DCコンバーター、回生協調ブレーキで構成されています。燃費性能の向上と加速の滑らかさを両立させ、日常域での快適性を高めています。

最高出力は153馬力、最大トルクは148lb-ftを発生し、6速AT（マニュアルモード付き）と組み合わせています。このMHEVはセダンのみに設定され、グレード名は「iグランドツーリングMHEV」となります。

装備内容は、2.5リッターNA車の最上級グレード「iグランドツーリング」に準じています。下位グレードから追加となる装備は、レザーシート、BOSE製12スピーカーサラウンドシステム、パドルシフト、リアクロストラフィックアラート、ブラインドスポットモニタリングシステムなどです。

ボディカラーはソウルレッドクリスタルメタリックをはじめ全6色です。価格は50万2900ペソ（約402万円）で、2.5リッターNA車のiグランドツーリングより約4万ペソ（約32万円）高い設定です。