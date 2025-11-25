¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¤ã¡×³ÚÅ·¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ÇAnkerÀ½ÉÊ¤¬ºÇÂç50¡óOFF¤Ë¡Ú27Æü01:59¤Þ¤Ç¡Û
º£²ó¤Ï¿Íµ¤¤ÎAnkerÀ½ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¡£»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¥Ã¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤¬¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
3ÂæÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊµÞÂ®½¼ÅÅ´ï
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥»¡¼¥ë¼Â»ÜÃæ 11/27¤Þ¤Ç¡ÛAnker PowerPort III 3-Port 65W Pod (USB PD ½¼ÅÅ´ï USB-A & USB-C 3¥Ý¡¼¥È)¡ÚÆÈ¼«µ»½ÑAnker GaN IIºÎÍÑ / PDÂÐ±þ / PPSµ¬³ÊÂÐ±þ¡Û
5,490±ß ¢ª 4,290±ß¡Ê1,200±ß¥ª¥Õ¡Ë
ºÇÂç50»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖSoundcore P31i¡×
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥»¡¼¥ë¼Â»ÜÃæ 11/27¤Þ¤Ç¡ÛAnker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) ¡Ú´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó/¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°/¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³ / ºÇÂç50»þ´ÖºÆÀ¸ / PSEµ»½Ñ´ð½àÅ¬¹ç¡Û
5,990±ß ¢ª 4,490±ß¡Ê1,500±ß¥ª¥Õ¡Ë
¥±¡¼¥Ö¥ë¥ì¥¹¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡ÖNano Power Bank¡×
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥»¡¼¥ë¼Â»ÜÃæ 11/27¤Þ¤Ç¡ÛAnker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector ) / Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 5000mAh ¾®·¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È)¡ÚMFiÇ§¾ÚºÑ/Ã¼»Ò°ìÂÎ·¿¡ÛiPhone 15/14/13/12 ËÉºÒ¥°¥Ã¥º
2,790〜2,990±ß¡ÊºÇÂç1,000±ß¥ª¥Õ¡Ë
24»þ´ÖÏ¢Â³ºÆÀ¸¡£IPX7¤ÎËÉ¿åµ¬³Ê¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ú30%OFF¥¯¡¼¥Ý¥ó 11/27¤Þ¤Ç¡ÛAnker SoundCore 2 (12W Bluetooth 5 ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ 24»þ´ÖÏ¢Â³ºÆÀ¸)¡Ú´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Æ¥ì¥ªÂÐ±þ/¶¯²½¤µ¤ì¤¿Äã²» / IPX7ËÉ¿åµ¬³Ê / ¥Ç¥å¥¢¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼/¥Þ¥¤¥¯ÆâÂ¢¡Û
5,990±ß ¢ª 4,193±ß¡Ê30%¥ª¥Õ¡Ë
ºÇÂç½ÐÎÏ240W¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¡£USB-C¡õUSB-C¤Î¡ÖÍí¤Þ¤Ê¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë¡×
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥»¡¼¥ë¼Â»ÜÃæ 11/27¤Þ¤Ç¡ÛAnker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ¥±¡¼¥Ö¥ë / USB-C & ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥±¡¼¥Ö¥ë AnkerÍí¤Þ¤Ê¤¤¥±¡¼¥Ö¥ë ·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤ USB PDÂÐ±þ ¥·¥ê¥³¥óÁÇºàºÎÍÑ iPhone Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air ³Æ¼ïÂÐ±þ 0.9m/1.8m
1,340〜1,790±ß¡ÊºÇÂç600±ß¥ª¥Õ¡Ë
¿½Ì²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ä¡¼¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¡£Anker¡ÖSoundcore Sport X20¡×
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥»¡¼¥ë¼Â»ÜÃæ 11/27¤Þ¤Ç¡ÛAnker Soundcore Sport X20¡ÊBluetooth 5.3¡Ë¡Ú´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó/¼ª³Ý¤±/¥Õ¥Ã¥¯·¿/¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°/³°²»¼è¤ê¹þ¤ß/²»À¼ÄÌÏÃ / IP68ËÉ¿ÐËÉ¿åµ¬³Ê / ´°Á´ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿å/ºÇÂç48»þ´Ö²»³ÚºÆÀ¸/PSEµ»½Ñ´ð½à¡Û
9,990±ß ¢ª 7,990±ß¡Ê2,000±ß¥ª¥Õ¡Ë
65»þ´ÖºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡ÖSoundcore Space Q45¡×
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¥»¡¼¥ë¼Â»ÜÃæ 11/27¤Þ¤Ç¡ÛAnker Soundcore Space Q45¡ÊBluetooth 5.3 ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡Ë¡ÚºÇÂç65»þ´Ö²»³ÚºÆÀ¸ / ¥¦¥ë¥È¥é¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°2.0 / LDAC / ¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ (¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹/ÍÀþ) / ¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂÐ±þ / ³°²»¼è¤ê¹þ¤ß / ¥Þ¥¤¥¯ÆâÂ¢¡Û
14,990±ß ¢ª 9,990±ß¡Ê5,000±ß¥ª¥Õ¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â¿Íµ¤µ¡Ç½¤ò¤®¤å¤Ã¤È½¸¤á¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡
¡Ú¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç24,990±ß¡ª11/27¤Þ¤Ç¡ÛAnker Eufy (¥æ¡¼¥Õ¥£) Robot Vacuum Auto-Empty C10 (¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡) ¡Ú¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó/¿½Ì¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·/ÌÓÍí¤ß½üµî¥·¥¹¥Æ¥à/¥ì¡¼¥¶¡¼¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°/¥¢¥×¥êÁàºî/Íî²¼ËÉ»ß/Çö·¿ / ºÇÂç24¥ö·îÊÝ¾Ú¡Û
29,990±ß ¢ª24,990±ß¡Ê5,000±ß¥ª¥Õ¡Ë
¿å¿¡¤¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¾²Àö¾ô¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÁÝ½üÀÇ½¤ÎºÇ¹âÊö¤ò¶Ë¤á¤¿°ìÂæ
¡Ú¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç89,790±ß & P10ÇÜ¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¡ÛAnker Eufy (¥æ¡¼¥Õ¥£) Robot Vacuum Omni E25 (¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡) ¥í¡¼¥é¡¼¥â¥Ã¥×/Á´¼«Æ°¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó/¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸/¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡¦´¥Áç / 20000Pa
149,900±ß ¢ª 89,790±ß¡Ê60,110±ß¥ª¥Õ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥»¡¼¥ëÍ½Äê¾¦ÉÊ
¡Ú¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç63,990±ß & P10ÇÜ¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¡ÛAnker Eufy (¥æ¡¼¥Õ¥£) X10 Pro Omni (¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡)¡Ú²Ã°µ¼°¥Ç¥å¥¢¥ë²óÅ¾¥â¥Ã¥×ÅëºÜ/¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó/¥â¥Ã¥×¤Î¼«Æ°Àö¾ô¡¦´¥Áçµ¡Ç½ÉÕ¤/ÌÓÍí¤ß½üµî¥·¥¹¥Æ¥à¡Û
99,990±ß ¢ª 63,990±ß¡Ê36,000±ß¥ª¥Õ¡Ë
¡Ú15,500±ßOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó 11/27¤Þ¤Ç¡ÛAnker Nebula Capsule 3 (Google TVÅëºÜ¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼)¡Ú¥Õ¥ëHD 1080P NetflixÂÐ±þ 200ANSI ¥ë¡¼¥á¥ó ºÇÂç120¥¤¥ó¥Á 8W¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ ¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ ²ÈÄíÍÑ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È Å·°æÅê±Æ ¥Í¥Ó¥å¥é¡Û
69,990±ß ¢ª 54,490±ß¡Ê15,500±ß¥ª¥Õ¡Ë
¡Ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç52,450±ß 11/20 20»þ¤«¤é 11/27 1:59¤Þ¤Ç¡ÛAnker Solix C800 ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 768Wh À¤³¦ºÇÂ®½¼ÅÅ58Ê¬ Äê³Ê1200W Ä¹¼÷Ì¿10Ç¯ ¥ê¥ó»ÀÅ´ ¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹ÅëºÜ ¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼ ¥¢¥×¥ê±ó³ÖÁàºî ÃßÅÅÃÓ ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¥¥ã¥ó¥× ¥¢¥¦¥È¥É¥¢ ²ÈÄíÍÑ ËÉºÒ ÀáÅÅ ¥¢¥ó¥«¡¼
104,900±ß ¢ª 52,450±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
