°ì½µ´ÖÊ¬¤ÎÇ¾¤ÎÈè¤ì¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò°ìÈ¯¤Ç¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡Ä°å»Õ¤¬½µËö¤Ë´«¤á¤ëÆ°²è¤È²»³Ú¤Î¥¿¥¤¥×
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÍÅÄ½¨Êæ¡Ø¥¹¥Þ¥ÛÃæÆÇ¤«¤é¤Î¿´¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤Ê¤¯¤¹¾®¤µ¤Ê½¬´·¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Í§¾ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢·ëº§¼°¡Äµã¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
ÎÞ¤òÎ®¤¹¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³Î¤«¤Ë¡¢µã¤¤¤¿¸å¤Ë¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Ç¾Æâ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÎÞ¤Ï´ãµå¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ëÎÞÁ£¤Çºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎÞ¤Ï¥É¥é¥¤¥¢¥¤¤òËÉ¤®¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥´¥ß¤òÀö¤¤Î®¤¹ºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÎÞ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ä¾ÀÜÅª¤ÊºîÍÑ¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í´Ö¤Ï¿´¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤êÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤âÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡Ö´¶Æ°¤ÎÎÞ¡×¤Ç¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤¬Î®¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸¤¤äÇ¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿Í¤È¿´¤Î¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´ÖÀ¤ÎÇ¾¤Ç¤¢¤ë¶¦´¶Ç¾¤¬½½Ê¬¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¶¦´¶Ç¾¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤Î1¡§Ç®¤¤Í§¾ð¤Î¥·¡¼¥ó
Ãç´Ö¤ò»×¤¤¤ä¤ëÍ§¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÈÝ¤¬±þ¤Ç¤âÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿´¶¯¤¤Ì£Êý¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Î¤¢¤Îº¢¡¢¤¢¤Î·Ê¿§¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¡£
¤Õ¤ÈÇ¾Î¢¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¤Ï¶»¤¬¤°¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤ê¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£Í§Ã£¤ÎÂ¸ºß¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÂº¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î2¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç´¶Æ°¤Î¶¦ÂÎ¸³
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡ÈÎÞ¤ÎÊõ¸Ë¡É¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»Âç²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹Ã»Ò±à¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢´¶Æ°¤ò¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¡Öµã¤¤Î¥Ä¥Ü¡×¤¬°ã¤¦¿ÍÆ±»Î¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¤½¤Î3¡§·ëº§¼°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ä¼ê»æ
»²Îó¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Öº£²ó¤Ïµã¤«¤Ê¤¤¤¾¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬·ëº§¼°¡£¼°¤«¤éÈäÏª±ã¤Þ¤ÇÁ´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÞÁ£¤Ï¾ï¤ËÊø²õ¤·¤¬¤Á¡£
ÆÃ¤Ë¿·ÉØ¤¬ÆÉ¤à²ÈÂ²¤Ø¤Î¼ê»æ¤ÏÎÞ¤ÎÅ´ÈÄ¥Í¥¿¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¹æµã¤Ç¤¹¡£¹¬Ê¡´¶¤Ç¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÎÞ¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤â¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö´¶Æ°¤ÎÎÞ¡×¤òÎ®¤¹¤Î¤Ï¡Ö¶¦´¶Ç¾¡×¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¤«¤é
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç¾²Ê³Ø¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¶öÁ³¡¢Èï¸³¼Ô¤¬µã¤½Ð¤¹¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÆÃ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤¬µã¤½Ð¤¹Á°¤Ë¡¢Ç¾¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¤Î·ìÎ®¤¬·ã¤·¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤Ç¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁ°Æ¬Á°Ìî¤Î¶¦´¶Ç¾¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Î·ìÎ®¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿Í¤Ïµã¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¶öÁ³¤ÎÈ¯¸«¤òÄ¾¤Á¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë·×²è¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤·¤ÆÌó1Ç¯¸å¤Ë³Î¾Ú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¸³¼Ô¤ò²¿¿Í¤â½¸¤á¤Æ¡Öµã¤±¤ë¡×Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î´Ö¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤Î·ìÎ®¤òÏ¢Â³¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹Á°¤À¤±¡¢¡ÖÂè»°¤ÎÌÜ¡×¤ÎÉô°Ì¡Ê¶¦´¶Ç¾¡Ë¤ËÆÃÊÌ¤Ë·ìÎ®Áý²Ã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁý²ÃÎÌ¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÞ·ã¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É·ã¤·¤¤Áý²Ã¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢·×Â¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÈï¸³¼Ô¤¬µã¤½Ð¤¹¤Î¤ò¡¢»öÁ°¤ËÍ½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éµã¤¯¤è¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢É¬¤º¡¢Èï¸³¼Ô¤Ïµã¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¾²Ê³Ø¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÄË²÷¤Ê¾ìÌÌ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÌþ¤·¤ÎÉû¸ò´¶¿À·Ð¡×¤Ë¤è¤êÃë´Ö¤Ç¤â¿²¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë
¶¦´¶Ç¾¤«¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¤Þ¤Ç¤Î¿À·Ð²óÏ©¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÞÁ£¤òÄ¾ÀÜ»É·ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´éÌÌ¿À·Ð¤ÎÃæ¤òÁö¤ë¡ÖÉû¸ò´¶¿À·Ð¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¸Íý³Ø¤Ç¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÇ¾¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤ä¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ç¤¢¤ëÉû¸ò´¶¿À·Ð¤Ï¡¢Ìë¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë³èÆ°¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ãë´Öµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¡Ö¸ò´¶¿À·Ð¡×¤¬³èÈ¯¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ¯¤¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÈ¯¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Í¤Ïµã¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢°ì»þÅª¤Ë¸ò´¶¿À·Ð¤«¤é¡ÖÌþ¤·¤ÎÉû¸ò´¶¿À·Ð¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬¼ç¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãë´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌëÌ²¤Ã¤ÆÂÎ¤òµÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿À·Ð²óÏ©¤Ë¥â¡¼¥É¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Öµã¤¯¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢ÉÔ°Â¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¡¢Ç¾Æâ¤Î¤É¤³¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¼«Î§¿À·Ð¤Î¾å°ÌÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ë»ë¾²²¼Éô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¿À·Ð¤Ë¿®¹æ¤òÁ÷¤ë¤â¤Î
»ë¾²²¼Éô¡¦¼¼Ëµ³Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹Ãæ¿õ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÎÙ¤Ë¡Ö¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¿À·Ð¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹Ãæ¿õ¡×¤òÍÞÀ©¤·¡¢¡ÖÌþ¤·¤Î¿À·Ð²óÏ©¡×¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢µã¤¯¤È¤¤Ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÈ¯¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢µã¤¯¤È°ì»þÅª¤Ë¸ò´¶¿À·Ð¤«¤é¡ÖÌþ¤·¤ÎÉû¸ò´¶¿À·Ð¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¿À·Ð¤Î³èÀ²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¿À·Ð¤òÆ°Êª¼Â¸³¤Ç»É·ã¤¹¤ë¤È¡¢ÎÞ¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¿À·Ð¤Ë¿®¹æ¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¡¢¶¦´¶Ç¾¤Î·ã¤·¤¤¶½Ê³¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¾Æâ¤Î¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ò³èÀ²½¤¹¤ë°ø»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥¿¥Ã¥Á¤ä¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¹ÔÆ°¤¬¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¿À·Ð³èÀ²½°ø»Ò¤ÎÂè»°ÈÖÌÜ¤¬¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¡¦¶¦´¶Ç¾¤Î¶½Ê³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¿´Çï¿ô¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¾¯¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤Î¾Úµò¤Î°ì¤Ä
¡¦¤Þ¤¿¡¢ÎÞÁ£¤ò·ã¤·¤¯»É·ã¤¹¤ë¿®¹æ¼«¿È¤â¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Î¶½Ê³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î
¡¦¤µ¤é¤Ë¡¢µã¤¤¤¿¸å¤Ë¤Ï¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤ê¡¢Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì
¥á¥ó¥¿¥ë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÞ¤Î¼Â¸³¤ò¤¹¤ëÁ°¤È¸å¤Ç2²ó¡¢¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¡¢¶ÛÄ¥¡¦ÉÔ°Â¤ä¿´¤Îº®Íð¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµã¤¤¤¿¸å¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬¡¢¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¼Â¾Ú¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ëÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Öµã¤±¤ëÆ°²è¤ò¸«¤Æ¶¦´¶Ç¾¤¬·ã¤·¤¯¶½Ê³¤¹¤ë¤È¡¢»ë¾²²¼Éô¤Î¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¿À·Ð¤¬³èÀ²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤«¤éÉû¸ò´¶¿À·Ð¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ìþ¤·¤ÎÇ¾Æâ²óÏ©¤ò¶îÆ°¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£µã¤¯¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡ÖÎÞ³è¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¿Íµ¤
¡Öµã¤¯¤³¤È¤ÇÇ¾¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï½Ö»þ¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¡×¡½¡½¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡ÖÎÞ³è(¤ë¤¤¤«¤Ä)¡×¤Ç¤¹¡£
°Õ¼±Åª¤Ëµã¤¯¤³¤È¤Ç¿´¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤«¤ëÊ¸²½³èÆ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ëµã¤¯¡ÖÎÞ³è¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥óÆ»¾ì¤Ç¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷Æ±»Î¤Ç¡ÖÎÞ³è¡×¤ò¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãç´Ö°Õ¼±¤â°é¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶×Àþ¤¬¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¡£µã¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²áµî¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤äÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¤È»×¤¦É¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÎ¸³¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤Ë¸«¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤âµã¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Öµã¤¤Î¥Ä¥Ü¡×¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡ÖÎÞ³è¡×¤Ï·«¤êÊÖ¤·³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö½µËö¹æµã¡×¤ÇÇ¾¤ÎÈèÏ«¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë
µã¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤òÄÃ¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤Ç¤¤Æ¤â¡¢µ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤¬º®»¨¤Ç¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤À¤È¡¢¤Þ¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤êÇ¾¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¸å¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡Öµã¤¯¡¦¿©¤Ù¤ë¡¦¿²¤ë¡×¤¬¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¤½¤³¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¡Ö½µËö¹æµã¡×¤Ç¤¹¡£
¹¥¤¤Ê¤À¤±µã¤¤¤¿¸å¡¢¤ªÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤ë¡£
¼¡¤ÎÆü¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ«¿²Ë·¤¬¤Ç¤¡¢µã¤¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢µÙÆü¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î¡Öµã¤¤Î¥Ä¥Ü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±Ç²è¤äËÜ¡¢²»³Ú¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤Ð¡¢µã¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¹æµã¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¡Ö½µËö¹æµã¡×¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì½µ´ÖÊ¬¤ÎÈè¤ì¤¬²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÎÞ¤Î¸ú²Ì¤Ï°ì½µ´Ö¤°¤é¤¤Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î½µËö¤ËÎÞ¤òÎ®¤»¤Ð¡¢¥¹¥È¥ì¥¹Ç¾¤ò¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤è¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤òµÙ¤á¤ë¤È·è¤á¤Æµã¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢Â¸Ê¬¤ËµÙ¤à¤³¤È¡£Æ¬¤È¿´¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½µÌÀ¤±¤Ï¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍÅÄ ½¨Êæ¡Ê¤¢¤ê¤¿¡¦¤Ò¤Ç¤Û¡Ë
°å»Õ¡¦Ç¾À¸Íý³Ø¼Ô¡¢ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉôÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
¥»¥í¥È¥Ë¥óDojoÂåÉ½¡£1948Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Åì³¤Âç³ØÉÂ±¡¤ÇÎ×¾²¤Ë¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø´ðÁÃ°å³Ø·Ï¤ÇÇ¾¿À·Ð·Ï¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡¢¤½¤Î´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£Î©Âç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉôÅý¹çÀ¸Íý³Ø¤ÇºÁÁµ¤È¥»¥í¥È¥Ë¥ó¿À·Ð¡¦Á°Æ¬Á°Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡¢2013Ç¯¤ËÂà¿¦¡¢Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤È¤Ê¤ë¡£³Æ³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥»¥í¥È¥Ë¥ó¸¦µæ¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥óDojo¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤È¤·¤Æ¡Ø°å¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ëÈè¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÎÇ¾¡§¡ÖËýÀÈèÏ«¡×¤ò¾Ã¤¹µ»½Ñ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¡¢¡ØÇ¾¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¾Ã¤¹µ»½Ñ¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë ¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÇ¾¤Î¥¯¥»¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë Ä«5Ê¬¤Î¸ÆµÛË¡¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£
医師・脳生理学者、東邦大学医学部名誉教授 有田 秀穂