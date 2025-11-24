Ž¢»Ò¶¡¤ò²¥¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤ë¤ÊŽ£¾¼ÏÂ¤Î´è¸Ç¥ª¥ä¥¸Ž¥ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤¬ÍÄ¤¤Ä¹ÃË¤Î´é¤ò½é¤á¤Æ²¥¤Ã¤¿"Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¿¹¸¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢ÀÐ¸¶¹¨¹â¡¢ÀÐ¸¶±ä·¼¡ØÀÐ¸¶²È¤Î·»Äï¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Éã¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤ÎÁÇ´é
ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¡á¡Ø¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ°é¡Ù¡Ê¾¼ÏÂ44Ç¯¤ÎÃø½ñ¡£ÉûÂê¡Ö¶¯¤¤»Ò¤É¤â¤Ë°é¤Æ¤ëËÜ¡×¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¡Ö¤µ¤¾¤«¤·¸·¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ö¤¬ÎÉ¤¯¤¢¤ë¡£
³Î¤«¤Ë»×¤¤ÉÕ¤¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¿¤ê¡¢°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤»ö¤ÏÃÇ¸ÇµñÈÝ¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹»ö¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÁ´¤¯¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÎÁÄÉã¡¢ÀÐ¸¶·é¤Î²È¤Ï±§ÏÂÅçÈÍ¤ÎÉþÉô²È¤ÎÊ¬²È¤Ç½ê°â(¤¤¤ï¤æ¤ë)Ë×Íî»ÎÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÀ¼£À¸¤Þ¤ì¤ÎÁÄÊì¸÷»Ò¤Ï¤½¤Î²È·Ï¤Ë¸Ø¤ê¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£Ç¯Ä¹¼Ô¤òÄºÅÀ¤È¤·¤¿¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤¬¸·Á³¤È¤·¤¿²ÈÄ¹ÀäÂÐ¼çµÁ¼Ô¤Ç¡¢¸Î¤Ë¤½¤ÎÁÄÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿Éã¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Ï¼«Ê¬¤¬¼é¤ê¡¢»Ò¶¡Ã£¤ò°ì¿ÍÁ°¤Ë°é¤Æ¤ë¡¢¤È¸À¤¦»ÈÌ¿´¶¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¢£Éã¤Î¡ÈÀ»°è¡É¤ò¤³¤Ã¤½¤êÃµ¸¡¤·¤¿
Éã¤Î½ñºØ¤Ï²È¤Î°ìÈÖÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤°ìÅùÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éã¤¬ÉÔºß¤Î»þ¤Ë¤ÏËÉ²»¤Î°Ù¤Î½Å¤¤¸ü¤¤Èâ¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤òÃµ¸¡¤·¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´ù¤Î¾å¤ÎÊ¬¸ü¤¤¹¼±ñ¡¢Á¥¤Î·Á¤ÎÊ¸ÄÃ¡¢ÁÐ´ã¶À¤Ê¤É¤ò¤Ò¤È¤·¤¤êÄ¯¤á¤Æ¤«¤é±ü¤Î½ñ¸Ë¤ËÆþ¤ë¡£
°Å¤¤¡¢Ãæ2³¬¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈËÜ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤½¤³¤Ï»æ¤ÎÆ÷¤¤¤ÈÀÅ¤±¤µ¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÀ»°è¡¢¤È¸À¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Éã¤¬¤½¤³¤«¤éËÜ¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æ´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î°ì¿ÍÁ°°·¤¤¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¿ïÊ¬¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
½ñ¸Ë¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÇò¹õ¤Î³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î¼Ì¿¿¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢Ã¯¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Êºî²È¤Ç¥Ø¥ß¥ó¥°¥¦¥§¥¤¤È¸À¤¦¤ó¤À¡¢¤È¸À¤¤¡¢¡Ø¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ÎÀã¡Ù¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£¿à»Ò±Ø¤ÎËÜ²°¤Ç¤Ï¥Ä¥±Ê§¤¤¤ÇÇã¤¦
ÆâÍÆ¤ÏÆñ¤·¤¯»Ò¶¡¤Î»ä¤Ë¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤êÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÆâÀï¤ÇÊóÆ»µ¼Ô¤È¤·¤ÆÀï¤¤ËÁ¸±¹¥¤¤À¤Ã¤¿ºî²È¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ä¡¢¥¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Î»³Äº¤ÇÅà¤¨»à¤ó¤ÀÉ¿¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¸¥¤¥É¤Î¡ØÃÏ¤ÎÎÈ¡Ù¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ë¥º¤Î¡ØËâ½Ñ»Õ¡Ù¡¢Ê¡±ÊÉðÉ§¤Î¡ØÁð¤Î²Ö¡ÙÅù¡¢Éã¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤ÏÆñ²ò¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°¦¤¹¤ëºîÉÊ¤òÂ©»Ò¤ËÅÁ¤¨¤ë»ö¤Ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼«Á³¡¢»ä¤âËÜ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¤¬¿à»Ò±Ø¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ»ä¤¬Çã¤¦ËÜ¤òÁ´¤Æ¥Ä¥±Ê§¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ã¢¤·¥Þ¥ó¥¬ËÜ¤Ï¤½¤Î¸Â¤ê¤Ë¤¢¤é¤º¡¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡£
¢£¼«Âð¤ÎÎ¢¤Î¸ø±à¤Ë¡¢åÐ»àÂÎ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿
»°ÅçÍ³µªÉ×Á´½¸¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤â´«¤á¤é¤ì¤¿¡£²¶¤Î»ö¤òÏ¢Ââ´ú¤ò°ú¤·Ñ¤°Ê¸¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤À¡¢¤ÈÎÉ¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯Âº·É¤¹¤ëºî²È¤ÎÀîÃ¼¹¯À®ÀèÀ¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤¦°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï»ä¤òÏ¢¤ì¤Æ¿à»Ò¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤Î»á¤Î½ñºØ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î»þÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éã¤Î¤½¤Î¸å»Ã¤¯Â³¤¤¤¿ÄÀÝµ¤µ¤Ë¡¢¼«»¦¡¢¤È¸À¤¦°Å¤¤±Æ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
³ùÁÒÊ¸»Î¤ÎÃç´Ö¤Îºî²È¤¬¼«»à¤ò¿ë¤²¤¿»þ¤âÉã¤Ï»ä¤òÈ¼¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿à»Ò¤Î²È¤ÎÎ¢¼ê¤Ë¤¢¤ëÈäÏª»³¸ø±à¤ÎÎÓ¤ÇåÐ»àÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¥Ï¥¤¥«¡¼¤¬²æ¤¬²È¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼Ú¤ê¤Æ·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â·Ù»¡¤è¤êÀè¤ËÆó¿Í¤Ç¸½¾ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
Éã¤Ï»Ò¶¡¤ò»à¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï»à¤¬¤¢¤ë»ö¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÅÓÃæ¤Ç¼«¤éÃÇ¤Ä¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Î·ë²Ì¤ò»ä¤Ë¸«¤»¡¢²¿¤«¤ò³Ø¤Ð¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¢£Êè»²¤ê¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò»ý»²¤¹¤ë
ÁÄÉã¤ÎÊè»²¤ê¤Ë¤â¤è¤¯Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¹ë²Ú¤Ê¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò»ý»²¤·¡¢ÊèÁ°¤ÇÄ¹¡¹¤È¤ª·Ð¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
»ä¤¬Âà¶þ¤ÇÉÔËþ¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î¤ªÁÄÉã¤Á¤ã¤ó¤¬µï¤¿¤«¤é¤ªÁ°¤¬µï¤ë¤ó¤À¡¢¤È·«¤êÊÖ¤·¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¼ì¹¹¤ËÆÉ½ñ¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀèÁÄ¶¡ÍÜ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÍ¡¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¸À¤¦»ö¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦¤Ë·Ð¸³¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¿È¤ËÉÕ¤¤¤¿»ö¡¹¤Ïº£¤Ç¤â»ä¤Î³Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥Ã¥Ý¥ó¥Ã¤ÈÏ¡¤Î²Ö¤¬³«¤¤¤¿
¼«Á³¤òÂÎ¸³¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢¶²¤í¤·¤µ¤âÉã¤«¤é³Ø¤ó¤À¡£°¿¤ëÄ«¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤»ö¤À¤Ã¤¿¤¬Ì¤ÌÀ¤Ëµ¯¤¤¿Éã¤¬¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤·¡¢³ùÁÒ¤ÎÄá²¬È¬È¨µÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÃÓ¤Î¤Û¤È¤ê¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍÛ¤¬¾º¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ý¥ó¡¢¥Ý¥ó¥Ã¡¢¤È²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÏ¡¤Î²Ö¤¬³«¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢¸«¤ë´Ö¤ËÃÓ°ìÌÌ¤¬Çò¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î²Ö¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¡£µ¤ÉÊ¤Ë°î¤ì¤¿Â¤·ÁÈþ¤ËÆó¿Í¤Ç¸«¹û¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°¿¤ëÌë¤ÏÄ¹¼Ô¥öºê¤Þ¤Ç»¶Êâ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£ÊÒÆ»7¡¢8¥¥í¤À¤í¤¦¤«¡¢Êâ¤Èè¤ì¤¿º¢¤Ë¡¢¤³¤³¤¬Ê¬¿åÎæ¤À³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿Ì¨¤ò²ó¤ë¤ÈÆÍÁ³¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸«¾å¤²¤ë¤ÈÄ®¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ËþÅ·¤ÎÀ±¤À¤Ã¤¿¡£
ÂæÉ÷¤ÎÆü¤Ë³°¤Ø½Ð¤Æ¤ß¤è¤¦¤È°ì½ï¤Ë³¤¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿»ö¤â¤¢¤ë¡£Ë½É÷¤ÈÂç±«¤òÂÎ¤Ë¼õ¤±¡¢¼«Á³¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¡¢¿Í´Ö¤Î¿È¤Î¾®¤µ¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÀÈ¼å¤ÊÅÔ²ñ¤Ã»Ò¤Îµã¤¤ÃÌÌ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿
Éã¤È¾®ÄÚ¤Ë»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î»ö¡£¾®ÄÚ¤Ïº£¤Ç¤³¤½¤ªÞ¯Íî¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÏµùÂ¼¤À¤Ã¤¿¡£
Éã¤ÈÆó¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸þ¤³¤¦¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Î»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÇØ¾æ¤Î»Ò¤¬²¿¤ä¤éÂç¤¤ÊÊª¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤ÆÊâ¤¤¤ÆÍè¤ë¡£¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤½¤Î»Ò¤¬¥Û¥é¥Ã¡ª¡¡¤È»ä¤Î´é¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Î¥â¥Î¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¥°¥Ë¥ã¥°¥Ë¥ã¤·¤¿³¥¿§¤ÎÊªÂÎ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤Ë»ä¤Ï¥ï¡¼¥Ã¤ÈÈô¤ÓÂà¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ì¤Ï¥¢¥ó¥³¥¦¤Ç¡¢Éã¤È¤½¤Î»Ò¤ÏÈ¾µã¤¤Î»ä¤ò¸«¤ÆÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀÈ¼å¤ÊÅÔ²ñ¤Ã»Ò¤Îµã¤ÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤½¤Î¸åµû²ð¤ÎÆé¤ò¸«¤ëÅÙ¤ËÉã¤ÏÆ±¤¸ÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·Ìû²÷¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¿§¡¹Êâ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ»Ã¼¤Ë¤¢¤ë¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤äÆ»ÁÄ¿À¤Ë¤½¤ÎÅÔÅÙ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿À¼Ò¤ÎÄ»µï¤ò¤¯¤°¤ë»þ¤Ë¤ÏÆ¬¤ò²¼¤²¤ëÉã¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Éã¤¬ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÍÄÃÕ±à»ù¤Î»ä¤ò²¥¤Ã¤¿
¡Ø¥¹¥Ñ¥ë¥¿¶µ°é¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¤Ê¤°¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¦º£¤Ê¤éÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢±ê¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£ÌµÏÀ¤½¤ì¤ÏµÔÂÔÍÆÇ§¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢ÉãÛ©¤¯¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Îµ¬ÈÏ¤ò¡×¶µ¤¨¤ë°Ù¤Î¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¡×¤Ê¡¢¡ÖÆùÂÎÂÐÆùÂÎ¤ÎÅÁÃ£¡×ÊýË¡¤È¤¤¤¦»ö¤é¤·¤¤¡£
»ä¤¬Éã¤Ë½é¤á¤Æ²¥¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÍÄÃÕ±àÀ¸¤Î»þ¡£
Åì³¤Æ»Àþ¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ½ýáØ·³¿Í¤ËÁø¶ø¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È»Øº¹¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£»Ø¤È´é¤òÆ±»þ¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¶Ã¤µã¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î·³¿Í¤¬¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤ò¼º¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ÈÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤¬Ã¡¤«¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¶¦¤Ë¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¢£¿Æ»Ò¤½¤í¤Ã¤Æ¤ä¤é¤«¤·¤¿¡ÖÁøÆñ»ö·ï¡×
¼¡¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¡£Í§¿Í¤È3¿Í¤Ç¥Ç¥¤¥»¥¤¥é¡¼¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ»°ºê¤Þ¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¢ÅÓ¤ÎÉ÷¤¬°¤¯Í½Äêµ¢¹Á»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ë²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤è¤¦¤è¤¦¹Á¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿Éã¤¬µ´¤Î·ÁÁê¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Õ¤ë¤è¤êÀè¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê²¥¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤À¤Ê¡¢¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯È¿¾Ê¤·¤¿¡£
¸å¤«¤éÊ¹¤¯¤È¡¢Éã¤â¼«Ê¬¤¬¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥È»ö·ï¤ò¤ä¤é¤«¤·¡¢ÁÄÉã¤ËÂÎÈ³¤ò¼õ¤±¤¿»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò²û¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤ÀÆü
»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤âµ¬ÈÏ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¡¢Éã¤Î¶µ°é¡¢»Ò¶¡¤Î°é¤ÆÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤äÊý¿Ë¤¬Àµ¤·¤¤¡¢Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï²¼¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢Éã¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¿®µÁ¤È°¦¾ð¤Î²¼¡¢ÀÐ¸¶²È¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Êì¤âËô¡¢ÎÉºÊ¸Êì¤¿¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾ï¤ËÇ°Æ¬¤Ë¡¢Éã¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¤ª±¢ÍÍ¤Ç»äÃ£4¿Í¤ÎÂ©»ÒÃ£¤â¥ª¥¸¥µ¥ó¡¢¥ª¥¸¥¤¥µ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÄí¤òÃÛ¤¡¢»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤ÎÄ¹½÷¤ÏÉãÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½éÂ¹¤À¤Ã¤¿¤¬ÃÂÀ¸¤Î»þ¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÉã¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ìÌ®¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤Ê¤¡¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£
¿ÍÀ¸¤¬²¿ÅÙ¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢100¡óÀµ¤·¤¤¶µ°é¡¢¤È¤¤¤¦Âç¤½¤ì¤¿Åú¤¨¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¤¤¬¡¢»ä¤âÉãÊì¤«¤é¼õ¤±¤¿¶µ°é¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÈ½ÃÇ¡¢´ð½à¤Ç¼è¼ÎÁªÂò¤·¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¡£
Ì¼¡¢Â©»Ò¤¬¤½¤ì¤ò¤É¤¦Âª¤¨¡¢¤«¤ßºÕ¤¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¹Ô¤¯¤«¤ÏÈà¤é¼¡Âè¡£Æü¡¹¡¢¤è¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¼Ò²ñ¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤¯Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦·ìÌ®¤Ë¹¬Â¿¤«¤é¤ó¤³¤È¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é´ê¤¦¤Î¤ß¤À¡£
----------
ÀÐ¸¶ ¿¹¸¡Ê¤¤¤·¤Ï¤é¡¦¤Î¤Ö¤Æ¤ë¡Ë
¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹
1957¡Ê¾¼ÏÂ32¡ËÇ¯¡¢¿ÀÆàÀîÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢1990Ç¯¤Ë½°µÄ±¡µÄ°÷½éÅöÁª¡£°Ê¹ß¡¢10´üÏ¢Â³ÅöÁª¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷ºß¿¦32Ç¯¡£·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦ÀÇ°ìÂÎ²þ³×Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2025Ç¯¡¢À¯³¦°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¼¹É®¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
----------
¡Ê¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹ ÀÐ¸¶ ¿¹¸¡Ë