UGREEN人気製品がAmazonで最大56％オフ！ ブラックフライデー第二弾
ユーグリーン・ジャパン（UGREEN）は、「UGREEN ブラックフライデー第二弾」として、11月24日〜12月1日で開催されているAmazon.co.jpの「Amazonブラックフライデー」で、NASシリーズや新作ワイヤレスイヤホン、充電デバイス、ドッキングステーションなどを大幅割引価格で販売している。
「Amazonブラックフライデー」の対象商品は以下の通り。
・UGREEN ClipBuds Pro ワイヤレスイヤホン（通常価格より35％オフの5844円）
・UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W（通常価格より29％オフの6825円）
・UGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 65W（通常価格より37％オフの3780円）
・UGREEN FineTrack Smart Finder（充電式）（通常価格より36％オフの1274円）
・Revodok Pro 314 USB-Cドッキングステーション（通常価格より39％オフの1万3299円）
・UGREEN NASync DXP2800（通常価格より20％オフの4万4704円）
・UGREEN NASync DXP4800 Plus（通常価格より20％オフの7万9904円）
