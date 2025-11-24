UGREEN、ブラックフライデー第2弾セールとして「Amazonブラックフライデー」で人気商品を大幅値引き

写真拡大

　ユーグリーン・ジャパン（UGREEN）は、「UGREEN ブラックフライデー第二弾」として、11月24日〜12月1日で開催されているAmazon.co.jpの「Amazonブラックフライデー」で、NASシリーズや新作ワイヤレスイヤホン、充電デバイス、ドッキングステーションなどを大幅割引価格で販売している。

●ワイヤレスイヤホンやモバイルバッテリーが大幅割引



　「Amazonブラックフライデー」の対象商品は以下の通り。

・UGREEN ClipBuds Pro ワイヤレスイヤホン（通常価格より35％オフの5844円）

・UGREEN MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W（通常価格より29％オフの6825円）

・UGREEN Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 充電器 65W（通常価格より37％オフの3780円）

・UGREEN FineTrack Smart Finder（充電式）（通常価格より36％オフの1274円）

・Revodok Pro 314 USB-Cドッキングステーション（通常価格より39％オフの1万3299円）

・UGREEN NASync DXP2800（通常価格より20％オフの4万4704円）

・UGREEN NASync DXP4800 Plus（通常価格より20％オフの7万9904円）