Hey! Say! JUMP郄木雄也の「苦手なもの」を問われたタレント・ユージが「亀梨くん」と即答。突然の暴露に郄木が動揺するシーンがあった。

【映像】「本当に怖かった」亀梨のモノマネをする郄木雄也

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が11月10日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実施。スタジオには、進行を務めるさらば青春の光・森田哲矢、事務所の先輩である河合郁人、友人代表としてWEST.桐山照史、俳優 三浦翔平､ユージらがビデオ出演した。

ビデオメッセージで登場したタレント・ユージは、「郄木の苦手なものは？」と聞かれると即座に「亀梨くん」と答え、スタジオは大爆笑。突然暴露された郄木は気まずそうな表情で「ふざけんなマジで！」と動揺が隠せない様子だ。

ユージは続けて「リスペクトしてるからね。弱点と言うよりちゃんとしなきゃモードになっちゃうから」とフォロー。郄木もようやく「それはそう」と納得した。

河合から「亀梨くんは怖いんだ、やっぱり」と訊ねられると郄木は「本当に昔怖かったんですよ」と告白。「初めてダンス踊るときに、亀梨くんの振付師が『亀、この子に振付教えてあげて』って言って…」と切り出すと、立ち上がって亀梨のモノマネをしながら「じゃあいくよ、ワン、ツー…はい、覚えた?」と当時の様子を再現。

あまりのスパルタぶりに「こっわ」と震え上がる郄木に河合をはじめスタジオは大爆笑。「でもリスペクトです。本当に。リスペクトの怖さです」と弁明した。

（あのちゃんねる）