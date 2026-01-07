1月7日に開催予定だったWOWOW『連続ドラマW シリウスの反証』完成報告会が前日に急遽中止となった。主演を務める中島裕翔が体調不良で出演できなくなったことが要因という。「中島さんは同イベントへの登壇が予定されていましたが、主演が不参加ということで、イベント自体が中止となってしまいました。ライブ配信も予定されていましたが、あわせて中止。時節柄、インフルエンザ感染ではないかという声が上がっていますね。中島