孫は、あなたの「暇つぶし」じゃない。生活リズムを乱す訪問、どう断ればいい？【ママリ】

ちょこちょこ孫の顔を見に来る敷地内同居の義母にストレス

敷地内同居の方、義両親とどれくらいの頻度で会いますか？うちは週一で義母が息子の顔を見に来ます😅



最初は勝手に入ってくるわけでもないし週一くらいならまぁいいかなーと思ってましたが、息子がお昼寝しようとしてた時(なかなか寝て欲しい時に寝てくれなかったりするので苦労して寝かしつけしてやっとウトウトし始めた時)や、離乳食、お風呂、夕飯準備など毎回忙しいタイミングで来ます。



今寝るところでした。と言っても遠慮なく上がり込み『眠そうだね～』と言いながら何時間も居座ります。



孫ちゃん孫ちゃんと騒いで眠そうにしてる息子に無理やりおもちゃを押し付けて遊ばせたり離乳食を食べてる時は横から『モグモグ上手ね～』など延々と騒いでるので息子も気が散ってなかなか食べません。



まるで息子がおもちゃにされてる状態でイライラします。



挙句余計なアドバイスや口出しを散々して帰っていき、息子も気を利かせてるのか義母がいる時は大人しくしてても帰るとすぐに眠いとグズり出し、寝かせるには遅い時間になってしまうので大変です。



うちの母は私の意志を尊重して余計な事は言わないし、離乳食を食べてる時も邪魔しないようにと見えない位置にいてくれたりするのでなんで義母は保育士やってるのに子供や母親の気持ちがわからないんだろうと疑問に思います😰そして旦那がいる時はあっさり帰るので更に謎です(笑)



手ぶらじゃ悪いと思うのかいつも野菜やお惣菜を持ってきてくれるので突っぱねづらいのが厄介です😅義父は遠慮してるらしくほとんど来ませんが義母ばかり孫に会いに行ってずるいと怒ってるらしいです(笑)



この前義母と一緒に義祖母の家へ行ったのですが『私も滅多に(孫と)会えないんだから～』と言ってて週一は滅多になのか？私の両親は2、3ヶ月に一回会えるか会えないかだぞ？とモヤモヤしました🤯



孫に会わせてあげたいという気持ちはあるのでたまに散歩がてら義実家に寄る時もありますがどちらにせよ会う度に息子の扱い方や余計な口出しにストレスが溜まります🥲

週1で義母が孫の顔を見に来るという投稿者さん。最初は「週1くらいならまぁいいかな」と思っていたそうですが、そのタイミングが毎回悪く、次第にストレスを感じるようになっていったといいます。



お昼寝の最中やお風呂、夕飯の準備など、忙しい時間に訪問されることが多く、対応に困ってしまう場面も。



しかも、時には何時間も居座ることもあり、生活リズムを乱されるたびに、息子をおもちゃにされているようでイライラが募ってしまったそうです。



それに対して、ママリに寄せられた回答はどのようなものでしょうか。

共感やアドバイスなど、ママリに寄せられたさまざまな声

投稿者さんと同じく敷地内同居をするママたちから、複数のコメントが寄せられていました。

多分食べ物持ってきたり、義母さんなりには気を使ってる感じはあるのでご飯の時間は外してもらいたいって言ってみたらどうでしょうか？それか、多少リスクありますが敷地内ならトピ主さんから連れていくとか、今週いつ頃来られますか？みたいにこっちから誘っちゃうとか。

大変なことをご主人にそれとなく伝えてもらうのは難しいですか？また、来る時に今から行っても大丈夫か聞いて欲しいと伝えてもらう。行けそうなときはこちらから会いに行くようにするのも手だと思います。義母さん、伝えないとこれからも分かってもらえなさそうです。

週一なんてかわいいものじゃーって思っちゃいました😆うちは仲は普通ですが、急に来られるのが嫌なので、外に出たついでに寄ったりしてます。

敷地内同居で義母との距離が近いからこそ、気になることは我慢せず、やんわり伝えることも大切かもしれません。



お互いの気持ちを尊重しながら話し合うことで、今より少しラクな関係が築けそうです。

「孫に会わせてあげたい気持ちはあるけど、会うたびにストレスが溜まる」そんな投稿者さんの気持ちに、多くのママが共感しています。



義母の好意はありがたいものの、「タイミングを考えてほしい」「生活のリズムを乱されたくない」と感じるのは当然のこと。



義母の訪問が負担になっている場合は、「この時間は寝ているので」「夕方はバタバタしているので」など、やんわり伝えてみるのも一つの方法。それでも難しい場合は、夫から協力してもらうのも効果的です。



孫をかわいがる気持ちと、育児の大変さ。お互いの思いやりが交わる距離感を見つけられると、ストレスも少しずつ減っていくかもしれませんね。

