¡Ö¹½ÁÛÎÏ¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹ÖºÂ¡×¡Ê±¿±ÄAoba-BBT¡Ë¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈºäÅÄ¹¬¼ù»á¤ÎºÇ¿·´©¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥¼¥í¤«¤é¡Ö¾¡¤Á¶Ú¡×¤òÆ³¤½Ð¤¹10¤ÎÌä¤¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©°Æ¤ä¼«¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÌòÎ©¤ÄÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ëÆþÌç½ñ¡£´ë¶È¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶¦Æ±¤Ç²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¾ì¤Å¤¯¤ê¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½ºß¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤¢¤ëÀïÎ¬¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËºäÅÄ»á¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤Îµ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
À®¸ù¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Î
¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¤Î·¿¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬Àä¤¨¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢·è¤·¤ÆºÍÇ½¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¤Î·¿¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢³Ø¤Ó¤ò»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ºÇÔ¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¿Í¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò±¿¤òÅÒ¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤È¤¡¢¼ºÇÔ¤ò¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¾Íè¤ÎÎÈ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂ°À¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¶Ñ¼ÁÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ê¿»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ÇÆ°¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²ñÏÃ¤¬À®¤êÎ©¤Á¡¢¼ºÇÔ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶Ñ¼ÁÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÀÒ¤äÀÊÌ¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î°Û¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÎÏÎÌ¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤«¤éµÕ»»¤·¤Æº£¤òÆ°¤«¤¹
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¹½ÁÛ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤Æº£¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£´ü¤ÎÍ½»»¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤óÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÏÈèÊÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤«¤éµÕ»»¤·¤Æº£¤Î¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥È»×¹Í¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î½éÂå¼óÁê¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼»á¤Ï¡¢ÆÈÎ©Ä¾¸å¤Î²¿¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¹ñ²È¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ñ¸»¤ËË³¤·¤¤¾®¹ñ¤òÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢Ì¤Íè¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¿Í¡¹¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¸½¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ØÀïÎ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀïÎ¬¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¢¤êÊý¡×¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IGPI¥°¥ë¡¼¥×¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¡¢IGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¼èÄùÌòCEO¡¢JBIC IG Partners¼èÄùÌò¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡¢IE¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡ÊMBA¡Ë¡£IT¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê¸½¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥¨¥ó¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ò·Ð¤Æ¡¢ÁÏ¶È´ü¤Î¥ê¥ô¥¡¥ó¥×Æþ¼Ò¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¡¢¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¡Ê»ö¶È·×²èÎ©°Æ¡¦¼Â¹Ô¡¢M¡õA¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¡Ë¤Ë½¾»ö¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ù±çÀè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ë¥ê¥ô¥¡¥ó¥×¤«¤éÅ¾ÀÒ¤·¤ÆÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
ÂàÇ¤¸å¡¢·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ×¡ÊIGPI¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£2013Ç¯¤ËIGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤¿¤á¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¡£¸½ºß¤Ï3µòÅÀ¡¢8¹ñÀÒ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤ä¸½ÃÏ´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£
