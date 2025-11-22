¡Ö¥Ê¥¦¥·¥«¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¿¤¢¤ÎÈô¹Ôµ¡¡×¥¬¥ÁºÆ¸½!! ¥Û¥ó¥È¤ËÈô¤ó¤À¶ÃØ³µ¡¤¬¥é¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥È¡Ä¤É¤¦Èô¤ó¤À¡©
ÀµÂÎ¤Ï¡Ö¾®·¿¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥°¥é¥¤¥À¡¼¡×
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÍÌ¾ºîÉÊ¡ÖÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤Ë¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î¾®·¿Èô¹Ôµ¡¡Ö¥á¡¼¥ô¥§¡×¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤ò¥ê¥¢¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¾®·¿¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¥°¥é¥¤¥À¡¼¤¬¼Âºß¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖM-02J¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Îµ¡ÂÎ¤¬¡¢2025Ç¯11·î¤ËÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¶õ¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤Ë¤Æ¥é¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ê¥¦¥·¥«¤ÎÈô¹Ôµ¡¡×¥¬¥ÁºÆ¸½¤Î°Û·Áµ¡Á´ËÆ¤Ç¤¹
¡ÖM-02J¡×¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¬Ã«ÏÂÉ§»á¤¬É÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡×¤Î¡Ö¥á¡¼¥ô¥§¡×¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¼«¼ç³«È¯¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¡¢2003Ç¯¤è¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥«¥¤¤ÎÌ¾Á°¤Ç·×²è¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ïµ¡ÂÎÃæ±û¤ÎÆ¹ÂÎ¾åÉô¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¤è¤¦¤ËÅë¾è¤·¡¢ÂÎ¤Îº¸±¦¤ÎÆ°¤¤Ç¥¨¥ë¥í¥óÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å¾º²¼¹ß¤ÏÁà½Ä¼Ô¤ÎÁ°¸å¤ÎÂÎ½Å°ÜÆ°¤Ç¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥Ü¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆ¹ÂÎÆâÉô¤ËÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂçÈô¹ÔÂ®ÅÙ¤Ï»þÂ®90km¡¢Èô¹Ô¹âÅÙ¤ÏÌó100m¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õµ¡¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥á¡¼¥ô¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¾è¤êÊª¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖM-02J¡×¤Ï2016Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¸ø³«Èô¹Ô¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤âÊ£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈô¹Ô¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏËÌÊÆºÇÂç¤Î¥¨¥¢¥·¥ç¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¥·¥å¥³¥·¥å¥¨¥¢¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤â¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï³¤³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¶õ¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤Ç¤ÎÈô¹Ô¤ÏÈ¬Ã«»á¼«¿È¤¬Áà½Ä¤·¤ÆÈô¤Ð¤¹ºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Æ¥Õ¥é¥¤¥È¤ò¸«³Ø¡£ÅöÆüºÇ¸å¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï½ªÎ»¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªº£²ó¤Ç¡ÖM-02J¡×¤Ï¥é¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢È¬Ã«»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥«¥¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ïº£¸å¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤Ïµ¡ÂÎÅ¸¼¨¤ä³«È¯¤ÇÆÀ¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹¤á¤ë¹Ö±é¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤òÀ¤´Ö¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖM-02J¡×¤âÈô¹Ô²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
³ùÁÒ,
½»Âð,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Û¥Æ¥ë,
Ë¡Í×,
»×¤¤¤ä¤ê,
¹©¾ì