9月に公開されたiOSの新バージョンは、これまでの「iOS 18」から一気に番号がジャンプアップした「iOS 26」となっています。西暦の末尾2ケタをつけるというAppleの新しいルールに基づくものですが、中身についてもこれまでにないほど大きく変更されています。

もっとも、あまりに大きく変更しすぎたことで、これまで馴染んでいた挙動まで変わってしまい、これをお節介と捉える人も少なくないようです。今回は、そんなiOS 26の最新バージョン「iOS 26.1」を用い、新たに登場した機能を中心に、元のふるまいに戻すための方法を紹介します。



今回はiOSの新バージョン「iOS 26」の新機能を中心に、お節介に感じられる機能や挙動を緩和するための方法を紹介します。なお試用には「iOS 26.1」をインストールしたiPhone 17 Pro Maxを用いており、iPhoneのモデルによっては非対応の場合もあります

その1：とにかく見づらい……「Liquid Glass」を控えめにするには？

iOS 26では、半透明の画面デザイン「Liquid Glass」が採用されました。アイコンもこれに伴って平面的なデザインから一新され、奥行きを感じさせる見た目へと改められています。

とはいえこれらはあくまでも見た目が変化しただけで、実用性が向上したわけではありません。むしろアイコンのテキストなどは背景に溶け込んで見づらくなったという声も多いほか、半透明化によってエフェクトが複雑になったぶん、CPUにかかる負荷も従来より高くなっていると考えられます。

この「Liquid Glass」を調整するための方法は、先日リリースされた最新バージョン「iOS 26.1」でようやく追加されたのですが、効果は限定的で、設定してもほとんど見分けがつきません。

どちらかというと既存の「透明度を下げる」という項目をオンにしたほうが、見た目をスッキリさせられます。ページによっては格段に見やすくなりますので、試してみる価値はあるでしょう。

その2：誤動作を起こしがち……側面の「カメラコントロール」をオフにするには？

iPhone 16シリーズ以降では「カメラコントロール」なるギミックが本体側面に搭載されています。

iPhoneをデジカメ風に使えるこのボタン、周囲よりも一段低くなっているため、ポケットからの出し入れ時に引っかかるような問題はないのですが、よく触れる位置だけに、意図せずカメラを起動してしまうなど誤操作につながりがちで、評判はいまいちのようです。

カメラコントロールを設定画面でオフにするには、2つの方法があります。1つは「カメラコントロール」そのものをオフにすることですが、長押しに標準で割り当てられている新機能「ビジュアルインテリジェンス」の起動に至るまで、全機能が無効になってしまいます。同機能は「Googleレンズ」に相当する便利なものなので、できればこちらは有効にしたいところです

そこでおすすめなのは、カメラコントロールをクリックした時の反応だけを無効化する方法です。「カメラ」→「カメラコントロール」→「カメラ」と開き、クリック時に開くアプリを「なし」に設定しましょう。

その3：スクリーンショットのプレビューをオフにするには？

iOS 26では、スクリーンショットの撮影直後に、プレビュー画面が表示されるようになりました。この画面があることで、保存前に画像検索したり、フリーハンドツールでメモを書き込んだり、あるいは破棄したりといった操作を選択できるようになっています。反面、連続してスクリーンショットを撮りたい場合に、毎回画面を閉じなくてはならず、そうした操作を多用する人にとっては、非常にお節介な挙動です。

これを回避するには、設定画面の「画面の取り込み」にある「フルスクリーンプレビュー」をオフにします。これにより、スクリーンショットを撮ると、左下に小さなプレビューが一時表示されつつ自動保存されるという、iOS 18までの動きへと戻すことができます。

その4：Safariのタブバーを以前のレイアウトに戻すには？

iOS 26で複雑怪奇になったのが、Safariのタブバーです。これまでデフォルトで表示していた「お気に入り」や「タブ切り替え」といったアイコンが非表示になりました。

そのおかげでウェブページの表示エリアは広がったのですが、上記機能を呼び出すのに余計なワンタップが必要になるなど、操作の手数が増えてしまいました。これらアイコンがふだんは非表示になっているため、次に何をすべきか分かりづらいという指摘もあります。

Safari下段のタブバーは、設定を変更すればおおむね元の状態に戻すことができます。完全に同じ外観ではありませんが、アイコンも復活するため、iOS 18までのように直感的に操作できます。

画面サイズが小さいなどの理由でわずかでも画面を広く使いたい場合を除き、この設定に戻しておいたほうがよいでしょう。

その5：アラームの停止ボタンを元の操作方法に戻すには？

iOS 26.1では、基本機能の1つであるアラームを停止するためのボタンが、これまでのタップする方式から、横にスライドする仕組みへと改められました。古いiOSに馴染みのあるユーザにとっては懐かしさを感じるインターフェースで、直上の「スヌーズ」と異なる操作方法を採用することで、誤操作を防ぐ意図があると見られます。

もっとも、ユーザの中には「スライドさせて止める」というUI自体に馴染みがなく、使いづらく感じる人も少なからずいるようです。またスヌーズ機能は基本的に使わず、ただ停止させるだけというユーザにとっては、iPhoneを手で押さえていないと操作しづらいこのUIが、多少なりともストレスになるようです。

これについても、設定画面から以前のiOSに似た仕様に戻すことができます。個人的には、スヌーズと停止をケースバイケースで使い分けるためにも、このままにしておいてもよいのでは？ と思いますが、馴染めない人は設定し直しましょう。なお設定画面の階層は非常に深く、自力ではまず見つけられない位置にありますので、画像の手順を参考にしてください。

