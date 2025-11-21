「1色で3パターン」黒的・白的に使えて合わせやすい「コーディネートが増える色」

黒の持つ切れ味、白の抜け感。その両極端な魅力を、欲張りに手に入れられるのが中間色・グレー。ときに全身を引き締める「黒的なバランサー」として、またあるときは、ラフさを穏やかに整える「白のような調整役」として。スタイリングの手数を圧倒的に増やしてくれる実力高いグレーにフォーカス。







「黒に代わるまとめ役」濃度高めのグレー

シャープな印象をそなえつつ、黒ほどエッジが効きすぎない。チャコールグレーの濃くもあいまいな色みは、いろんなテイストMIXをうまくなじませるのにうってつけ。







ワーク感が残るサロペットパンツを

ネイビーシャツで大人っぽく

チャコールグレーサロペット、ネイビーシャツ、シューズ／以上SACRA（インターリブ） サングラス／PROJEKT PRODUKT（エディット フォー ルル）



濃紺×深いグレーのトラッドな配色をベースに、インテリな表情をキープ。胸下までとどくハイウエストパンツでIラインを強調すれば、テクニック不要でスタイルアップものぞめる。気品をおぎなう起毛感のあるウール地。







小物感覚で抑揚をつけられる

コンパクトなグレービスチェをON

グレービスチェ／PHEENY 白プルオーバーシャツ／ATON（ATON AOYAMA） ベージュパンツ／BY MALENE BIRGER（ショールーム ロイト） バッグ／エディット フォー ルル シューズ／HEREU（ショールーム セッション）



細身なのにきゅうくつ感がない、伸縮性の高いリブニット。ハイネックシャツ×光沢パンツのエレガントな服装に、適量のエッジをプラス。







デザイン性は色でくすませて

モードな装いを少しマイルドに

グレーニットカーディガン／PHEENY 白デニムパンツ／Oblada（シンチ） バッグ／スーザン サツマリー（ユナイテッドアローズ 渋谷スクランブルスクエア店） シューズ／DOUBLE STANDARD CLOTHING（フィルム）



肩幅の華奢見せがかなう、ひかえめなボリュームスリーブが特徴。構築的な形により攻めた見た目になりがちなぶん、配色は無彩色でまとめるのが賢明。







「白の代わりにもなる」組み合わせ方

