海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「米国株急落の真相はこれ…？絶好調のAI株の未来を解説します！」と題した動画で、米国AI株の現状と投資におけるリスクについて解説した。動画の冒頭で宮脇氏は「今、AIブームは加熱気味」と指摘しつつも、「冷静に見ていかないといけない」との立場を強調。特に、AI関連株における『過剰投資』や『循環投資』への懸念が高まっていることを話題に挙げた。



宮脇氏は「明確にバブルに突入したのかなと思っています。ITバブルを彷彿とさせる空気がある」と語り、AI分野における実態以上に大きく見せられた成長と、業界内での循環投資が株価上昇の大きな要因になっていると分析。「これってまさにバブルのことなんですね」とし、「株式投資をするなら、立ち回りは気をつける必要がある」と警鐘を鳴らした。



また「OpenAIで200兆もの循環投資のからくりがあった」と具体例を挙げ、「これはバブル崩壊の引き金となるのか」と踏み込みつつ、「実際には、OpenAI自体がそんなに利益が出ていない。2029年くらいに黒字化するんじゃないか」と現状の乖離も明かしている。その上で「投資はやっぱり続けないといけなくて、インフレや通貨の価値が既存されている時代に何に投資するかが重要」と現代の資産運用の難しさも語った。



さらに、「利益確定のラインや損切りラインをあらかじめ決めておく戦略が大切。固い資産も持ちながらバランスよく運用することで、結果的にリターンもヘッジもできる」と、投資家目線でのリスク管理の必要性を丁寧に説いた。最後に「NVIDIAがどこまで上がるのかは分からないが、2025年に強い銘柄を持っていれば資産はかなり増えるはず」とも語りつつ、「資産運用は結局ポートフォリオで考える必要がある」と繰り返し強調し、動画を締めくくった。