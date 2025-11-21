Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¢A¤§! groupÃ¦Âà¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤ë16Ç¯Íè¡ÈÌÁÍ§¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿´ÇÛ¡¡²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î¡È¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤âÏÃÂê¤Ë
¡Ô±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¿®¤¸¤ÆÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ
¡¡11·î20Æü¡¢5¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖA¤§! group¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤¬¡¢Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Áð´Ö¤Î¡ÈÌÁÍ§¡É¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áð´Ö¤Ï10·î4Æü¤Ë¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£STARTO ENTERTAINMENT¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡ÔÅìµþ´Ê°×ºÛÈ½½ê¤è¤êÎ¬¼°Ì¿Îá¡ÊÈ³¶â10Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ¤ÈµºÜ¤·¡¢Áð´Ö¤ÎÃ¦Âà¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¿´¤ÎÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤òµ¡¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÎÅÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áÃ¦Âà¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¸å¤â¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤Ï»Ä¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡A¤§! group¤Ï2024Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØA¤§! group¤ÎQ¡õA¤§!¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤Ï¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Áð´Ö¤ÎÃ¦ÂàÈ¯É½¤Ï¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔËö¤¬¿´ÇÛ¡Õ
¡ÔËö¥ê¥Á¥ã¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤Ê¤¤ã¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Õ
¡Ô²¿¤¬¿´ÇÛ¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÄ¹¤¤´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Ëö¤Á¤ã¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡Õ
¡¡¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËöß·À¿Ìé¤ò°Æ¤¸¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áð´Ö¤ÈËöß·¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2009Ç¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Ç°ì½ï¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤ÏÇ¯Ä¹¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Áð´Ö¤µ¤ó¤¬Ëöß·¤µ¤ó¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¤«¤±¹ç¤¤¤Ï¹¥É¾¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡È¥ê¥Á¥ãËö¡É¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ã¦ÂàÈ¯É½1½µ´ÖÁ°¤Î11·î13Æü¡¢A¤§! group¤ÏÁð´Ö¤ò½ü¤¯4¿Í¤Ç²»³ÚÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Ëöß·¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖËöß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¸å¤í¤ÎÈ±¤òÀÄ¿§¤Î¥´¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÂ«¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Áð´Ö¤µ¤ó¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬SNS¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áð´Ö¤µ¤ó¤ÏÀÄ¤¤¥¨¥¯¥¹¥Æ¤ò²Ã¤¨¤¿Ä¹¤¤È±·¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢Ëöß·¤µ¤ó¤¬Áð´Ö¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£16Ç¯Íè¤Îå«¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¡ÈÌÁÍ§¡É¤¬Ã¦Âà¤·¡¢Ëöß·¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡4¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿A¤§! group¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£