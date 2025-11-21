「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１１時現在で、サンウェルズ<9229.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でサンウェルズは小動き。同社はパーキンソン病専門の有料老人ホームを運営する。前週末１４日、２６年３月期単独業績予想について売上高を３１１億６００万円から２８８億４４００万円（前期比８．９％増）へ、営業損益を３億６９００万円の赤字から１０億３９００万円の赤字（前期１１億１４００万円の黒字）へ下方修正すると発表した。ＰＤハウスの一部の施設で離職が増加したことにより、入居者の受け入れを制限せざるを得ない事象が発生したため。



これが嫌気され、週明け１７日の同社株は急落。上場来安値を更新した。その後も冴えない動きを続けており、これを受けて売り予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS