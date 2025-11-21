ＧＥＮＤＡ<9166.T>＝地合い悪をものともせず４日続伸。上げ足強め底値圏離脱の様相をみせている。２０日取引終了後、月次動向を発表。１０月度の売上高は前年同月比６４．８％増の１４０億９４００万円となった。エンタメ・プラットフォーム事業の「アミューズメント」「カラオケ」が拡大したほか、エンタメ・コンテンツ事業も大幅に伸びた。これが好感されている。



ＭＦＳ<196A.T>＝大底圏でリバウンド。同社は住宅ローン比較診断サービスと投資用不動産の仲介ビジネスを展開しているが、２０日取引終了後、全国保証<7164.T>と資本・業務提携し、全国保証を割当先とする第三者割当増資を実施することを発表した。全国保証は議決権割合１０．０％を保有する第２位株主となる予定。この資本・業務提携による業容拡大効果に期待した投資マネーが集中した。株価は８月中旬に５３３円の戻り高値を形成後マドを開けて急落、その後も漸次下値を切り下げる軟調展開を強いられていたが、時価は大底圏に位置し値ごろ感からもリバウンド狙いの買いを誘引している。



カーブスホールディングス<7085.T>＝強含む。２０日の取引終了後、１０月末時点の女性向けフィットネス施設「カーブス」の会員数が過去最高の９１万５０００人になったと発表しており、利用者の増加が業績拡大につながることを期待した買いが流入している。コロナショックの影響で大幅に減少する前の会員数を上回った。国内店舗数についても再び２０００店舗を超えている。



出所：MINKABU PRESS