阪急阪神ホールディングス<9042.T>に注目したい。同社は関西を地盤とする鉄道大手で不動産事業なども展開する。足もと相場を牽引してきたＡＩ・半導体関連株が変調をきたすなか、地合い悪で脚光を浴びることの多いディフェンシブ銘柄の一角としてマークしておきたい。



同社の業績は好調だ。先月下旬、上期決算とあわせ２６年３月期通期の営業利益予想を１２２４億円から１２７４億円（前期比１４．９％増）へ上方修正した。阪神タイガースがリーグ優勝したスポーツ事業を含め、複数の事業が堅調に推移しているため。不動産事業における物件売却時期の見直しなどを理由に売上高予想は据え置いた。営業利益ベースで上期実績（８４０億７５００万円）の対通期進捗率は約６６％と良好だ。（イ）



出所：MINKABU PRESS