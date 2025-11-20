1次予約では「1分」で「完売」した福袋も…ニシキヤキッチンのレトルト福袋、最終販売の予約受付が始まる
コンセプトは、「世界の料理を『カンタン』に。」。レトルトカレーを中心に約120種類のレトルト食品を販売する専門店NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）は、公式オンラインショップにて、2026年の福袋の最終予約受付を2025年11月22日（土）に開始する。※文中の価格は全て税込表記
11月19日（水）に公式オンラインショップで開始した1次予約では、発売開始1分でプレミアム福袋が完売。6分でニューイヤー福袋が完売となった。11月22日（土）より開始する最終予約受付では1次予約と同数を受け付けるという。最終受付でなくなり次第終了。通販限定の福袋は2種類で、どちらにも福袋限定の「オリジナルランチバッグ」が付いているという。
また、実店舗限定福袋も予約を開始。オンラインショップとは異なるラインナップで4種類、予約購入特典で、オンラインショップと色違いの福袋限定「オリジナルランチバッグ」付き。〈公式オンラインショップ限定〉
●プレミアム福袋 20,000円
甘口から大辛まで、合計43パックのレトルト食品と、カレー専用グッズ、ランチバッグが入った豪華セット（各回50個限定）
プレミアム福袋
●ニューイヤー福袋 8,000円
カレーやスープ、パスタソースなど、人気のレトルトが17パックとランチバッグが入ったセット（各回200個限定）
ニューイヤー福袋
・福袋限定でニシキヤキッチンオリジナルの「RICE IS BEAUTIFUL」ランチバッグが初登場
・ネイビーは通販限定カラー
・カレー愛を感じさせるユーモアのあるデザインが特徴
・ランチやちょっとした外出など、普段使いにも利用できる
・底がフラットなので安定感がある
・折りたたんでもかさばらない
・サイズ(約):幅300x高さ190xマチ100mm
オリジナルランチバッグ
【「お年玉カレー」入り】
「お年玉カレー」は、「良い年になりますように」という願いを込め、宮城県岩沼市にある神社で23日、宮司による祈祷を受けたという。※プレミアム福袋・ニューイヤー福袋の両方入っている
＜味わいのこだわりポイント＞
・風水的に金運に良いとされている鶏肉と乳製品を使用
※乳製品：チーズと牛乳
・そば屋さんのカレーをイメージした和風な味わいに
・具材には鶏肉の他、歯ごたえシャキシャキの高知県産のたけのこを使用
・コクとまろやかな味わいが特長
●デラックス福袋 20,000円
レトルトが37パックと5,000円分の商品券が入ったセット。ニシキヤキッチンのレトルトをたっぷり楽しみたい人にはおすすめだという。
※予約販売限定
デラックス福袋
●スペシャル福袋 10,000円
レトルトが18パックと3,000円分の商品券が入ったセット。カレーやスープ、鍋の素など、いろいろな商品を楽しみたい人向けだという。
スペシャル福袋
●カレー＆スープ福袋 5,000円
「お年玉カレー」や冬の甘味などの正月にぴったりな商品や冬におすすめの商品が入ったセット。
●カレー福袋 3,000円
自宅用や手土産、プレゼントなど、幅広いシーンにおすすめのセット。
※写真はイメージ。内容は予告なく変更になる場合がある
【予約購入限定】実店舗限定カラーのオリジナルランチバッグ付き
・全種類の福袋予約特典で、ニシキヤキッチンオリジナルの「RICE IS BEAUTIFUL」ランチバッグ付き
・ホワイトは実店舗限定のカラー
・カレー愛を感じさせるユーモアのあるデザインが魅力
・ランチやちょっとした外出など、普段使いにぴったり
・底がフラットになっていて安定感がある
・折りたたんでもかさばらない
・サイズ(約):幅300x高さ190xマチ100mm
オリジナルランチバッグ
【実店舗の予約・販売について】
■予約方法は？
12月末の年内最終営業日まで、店頭でも電話でも予約を受付中。1人1個まで。
■予約なしでも購入できる？
年明けの初売り期間中、数量限定で販売する。無くなり次第終了のため予約販売のほうがおすすめ。
■配送は可能？
全国へ配送可能。2万円と1万円の福袋は送料無料で配送。12/14までの予約で12/26〜1/7の指定配送が可能。
■購入できる店舗は？
〈東京都〉ニシキヤキッチン 自由が丘店（目黒区）
〈宮城県〉ニシキヤキッチン 仙台パルコ店（仙台市青葉区）、ニシキヤキッチン ララガーデン長町店（仙台市太白区）、ニシキヤキッチン イオンモール名取店（名取市）、ニシキヤキッチン 仙台国際空港店（名取市）、ニシキヤキッチン 岩沼店（岩沼市）、ニシキヤキッチン イオンモール上杉店（仙台市青葉区）
※店頭発売日、数量は店舗により異なる。詳しくはHPを確認