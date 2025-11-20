「坂口杏里から、えー、この度、重大発表があります。わたし、坂口杏里は……。この度、離婚しました！」

11月18日、TikTokで離婚を発表したのは女優・坂口良子さん（享年57）の娘で“お騒がせタレント”として知られる坂口杏里（34）だ。今回の離婚で彼女は“バツ2”となった。

もともと’22年6月に格闘家の福島進一氏と、出会ってわずか1カ月でスピード婚を果たした坂口。結婚当時Instagramに《とにかく愛してくれる大切な方です！》《一生一緒にいます。一生幸せな結婚生活を送ります》と綴っていたものの、SNSを通して激しい言い争いをすることに。喧嘩や仲直りを繰り返したのち、結婚から約1年後の’23年9月に離婚が成立した。

結婚にはもう懲り懲り……かと思いきや、坂口は今年9月23日、TikTokで再婚を発表した。お相手は25歳上の男性で、「NEWSポストセブン」の9月30日配信のインタビューによると関西のガールズバーで働いていた時のお客だという。

同インタビューで坂口は《実はゼロ日婚ですー！》と明かし、《生涯を共にしたいって思いましたから。私は前回のような失敗は2度としたくない。でも今の旦那さんは、一緒にいて衝突することもないし、なにより私をずーっと見守ってくれて、包み込んでくれるんです》と語っていた。

ところが、結婚から2カ月足らずで、またもや離婚することに。TikTokでは離婚の理由などについて詳しくは語っていないいっぽうで、“ある誤解”について釈明していた。

それは離婚報告の4日前のこと。ニュースサイト「otto!」が、坂口が新宿二丁目でバーを経営している“ウヅちゃん”との仲睦まじい姿をSNSに公開していると報じたのだ。記事には坂口のInstagramにアップされていた動画から切り取った、JRのチケット売り場で2人が肩を並べ、カメラに向かって微笑んでいるスクリーンショットも掲載されていた。

この記事の反響が坂口のもとにも寄せられたのか、坂口は今回の離婚報告の投稿で「報道にあったウヅちゃんとはビジネスパートナーであり、お友達であります」と説明。また坂口の隣にはウヅちゃんもおり、こうコメントした。

「坂口杏里との関係は、わたくしがこちら新宿二丁目オネェスターズ（編集部注・バーの名前）のオーナーであり、この度、杏里ちゃんにここのママをしていただくことになったので……。そういう関係です。だから恋人でもなければ旦那さんでもありませんので間違いのないようにお願いします」

最後は坂口もウヅちゃんの「お願いします」に合わせて、「お願いします」と言いながら頭を下げていた。

再びシングルに戻り、バーのママとなった坂口。人生の“リスタート”はうまくいくだろうか？