À¾Ìî¥«¥Ê¤¬¸÷µ±¤¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÉ÷¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÇ®¾§¡ª¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡ÖÇ¯¡¹¤«¤ï¤¤¤µ¹¹¿·¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡×
À¾Ìî¥«¥Ê¤¬¥¥é¥¥éµ±¤¯Çò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç²Î¤¦¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¡¢TikTok¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¦¡ØFall In Love With You Again Tour 2025¡Ù¤Ç¤Î²Î¾§¥·ー¥ó
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¾Ìî¥«¥Ê¤¬¸÷µ±¤¯¥·¥ó¥Ç¥ì¥éÉ÷¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ê¤É①～③
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤â¤·¤â±¿Ì¿¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡£¾ÈÌÀ¤òÍî¤È¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤ÄÀ¾Ìî¤Î¿¿¤ÃÇò¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¤ÏÅÅ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿þ¤«¤é¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¥é¥Ã¤È¸÷¤¬¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï°µ´¬¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÅ¾þ¤¬¤Ä¤¯¤È¥¹¥Æー¥¸¤¬¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Àー¤Î¥É¥ì¥¹¤äÀ¶Á¿¤Ê¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¥åー¥È¤Ê¾Ð´é¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¡£»ç¤ÎÆ£¤Î²Ö¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¡¢¿¹¤Î¤Ê¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¶»¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤Ê¤¬¤é¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë²Î¤¦À¾Ìî¤ò¡¢¤µ¤é¤Ëµ±¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥É¥ì¥¹¤ÎÅÅ¾þ¤¬¤¤é¤á¤¯Æ°²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤Ï11·î19Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡õDVD¡ØKana Nishino Fall In Love With You Again Tour 2025¡Ù¤Î°ìÉô¡£À¾Ìî¥«¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ2018Ç¯°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØFall In Love With You Again Tour 2025¡Ù¤Î¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡ÖÇ¯¡¹¤«¤ï¤¤¤µ¹¹¿·¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¡õ¥¥ã¥ß¥½ー¥ë»Ñ¤Ç¥Ý¥Ëー¥Æー¥ë¤Ç²Î¤¦¡ÖGO FOR IT !!¡×¡¢¥Ä¥¢ーT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç²Î¤¦¡Ö¥È¥ê¥»¥Ä¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£