¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Û¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥É¥¯¤¬¡ÖÆ°ºî¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç³ÐÀÃ ¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë
À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡¡
Âè75²ó¡¡¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢º£µ¨"³ÐÀÃ"¤È¤â¸À¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Î¤«¤é¤¯¤ê¤òÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ³èÌö¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÀï½Ñ¤È¼þ°Ï¤Î½õ¤±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè11Àá¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬£³¡Ý£°¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò²¼¤·¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î»Ø´ø´±ÄÌ»»1000»î¹çÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤Î¥·¥Æ¥£ºßÀÒ100»î¹çÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¡£¼«¿È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°100»î¹çÌÜ¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ë³èÌö¤ò¤·¤¿¡¡photo by Getty Images
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë´°¾¡¤·¤¿¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥É¥¯¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Æü¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤¯¤Ë£³ÅÀÌÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¡¢±¦Â¤ÇµÕ¥µ¥¤¥É¤Ø¤Í¤¸¹þ¤à¥·¥å¡¼¥È¡£¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥É¥¯¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¸À¤¨¤ëÅµ·¿Åª¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦Â¤ò±¦¼Ð¤áÁ°¤ØÊü¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ëº£ÅÙ¤ÏÊü¤ê½Ð¤·¤¿Â¤ò¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ëº¸Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤¹¡£¼¡¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼êÁ°¤òÄÌ²á¤µ¤»¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤Þ¤ÇÆ°¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦¤Ø¡£¤â¤¦¥É¥¯¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤«¤éÁê¼ê¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¡£Áê¼ê¤âÅöÁ³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¥É¥¯¤Î½éÂ®¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ®¤¤¤«¤é¤À¤¬¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃ¼ìÀ¤â´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÉáÄÌ¤ÎÆ°¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë±¦Â¤ò±¦Á°¤Ë¿¶¤ê½Ð¤·¡¢ÁÇÁá¤¯º¸Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ±¦¥¢¥¦¥È¤ÇÈ´¤¯¡£¤½¤Î´Ö¡¢¥É¥¯¤Îº¸Â¤Ï¤Û¤ÜÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Î±¦¥¢¥¦¥È¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Î»þ¤À¤±º¸Â¤ÇÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤ÆÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î±¦Â¤Î±¦¢ªº¸¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ëº¸Â¤ÏÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Î¿¶¤ê½Ð¤·¤Çº¸Â¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤ä¤ë¤ÈºÇ½é¤«¤é¤Û¤Ü¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡Í×¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ÏÆ°ºî¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤Î¤À¡£°ì½Ö¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÆ°¤¯¿Í´Ö¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¡£¥É¥¯¤Î¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤é¸Ç¤Þ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£DF¤Ï¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÇµÕ¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ç¤Þ¤ë¡£°ìÊâÌÜ¤«¤é°µÅÝÅª¤ËÂ®¤¤¥É¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð³°¤¹¤Î¤ÏÂ¤ºî¤â¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤â¤¦¾¡¤Á¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥¯¤Î½½È¬ÈÖ¡¢È¾¿È¤Ç¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¢¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÍÞ¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤éÈ¿Å¾¤·¤ÆÇØ¸å¤ÎDF¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÈ¾¿È¤Î¥¡¼¥×¤ÇÁê¼ê¤ò»ß¤á¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥ï¥ó¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡£Áê¼ê¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤À¡£¡Ú¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë¡Û
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Î¥É¥¯¤Ï³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ÎÀºÅÙ¤â³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡¢½Ä¤Ø¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ëÆÍÇË¡£¤É¤Á¤é¤â°ÊÁ°¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ¤ØÆþ¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£º£µ¨¤Î¥·¥Æ¥£¤ÏÃæÈ×¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÇÈÄ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÈ×¤Ë°ú¤¤¤¿¼éÈ÷¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁê¼ê¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÈ×¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¹½À®¤Ç¡¢¥É¥¯¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤âÃæ¤ØÆþ¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ïº¸¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ë¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼éÈ÷»þ¤Ë£±¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤éÁê¼êCB¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤Û¤¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¼éÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ÎÂ¦¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òÉõ¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¼«¿È¤¬¼éÈ÷¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÇÛÎ¸¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤È¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥Ú¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±¦CB¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¥·¥Æ¥£¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤«¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¥³¥Ê¥Æ¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º¸¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎMF¤¬¶õ¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥É¥¯¤¬¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¥É¥¯¤Î¼éÈ÷¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬Ãæ´ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¶·â¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÃæ±û´ó¤ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¡Ú¥É¥¯¤òÀ¸¤«¤¹¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤Î¿¼ËÅ±óÎ¸¡Û
¡¡¥É¥¯¤ÏÅöÁ³¤Î¤´¤È¤¯¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹¶¼é¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤Î¥×¥ì¥¹¤Î»ÅÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥³¥Ê¥Æ¤Ø¥×¥ì¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î±¦CB¤Ø¤Î¥×¥ì¥¹¤Ê¤é¡¢º¸¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶±¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬¥³¥Ê¥Æ¤Ø¥×¥ì¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤ØÁê¼êMF¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¼õ¤±ÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥·¥Æ¥£¤Î±¦SB¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¤¬°ìµ¤¤ËÁ°¿Ê¤·¤ÆÊá¤Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÃÊ¼è¤ê¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥³¥Ê¥Æ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Îº¸SB¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥ë¡¼¥È¤Ï¥³¥Ê¥Æ¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤¥À¥¤¥¢¥´¥Ê¥ë¥Ñ¥¹¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¥³¥Ê¥Æ¤¬¤½¤Î¥Ñ¥¹¤ò»î¤ß¤ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¤È¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤Ï¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤¬¥³¥Ê¥Æ¤Ø¥×¥ì¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¥Æ¥£¤Îº¸Â¦¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¡£¥³¥Ê¥Æ¤¬¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤òÊá¤Þ¤¨¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥¯¤ÏÆÀ°Õ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Î¤Þ¤Þ¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡£±¦¤Î¥·¥§¥ë¥¤Ï¤à¤·¤íÃæ±û¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥¯¤È¥·¥§¥ë¥¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¤Î¼éÈ÷»þ¤ÎÉÔ¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ëÆ°¤Êý¤ÏÈó¾ï¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¿¼ËÅ±óÎ¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¯¤ÎÂç³èÌö¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´°¾¡¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
