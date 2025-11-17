家事に育児、さらに仕事をしているママは、両立することの大変さを痛感しているのではないでしょうか。旦那さんが協力的な人であればいいですが、家事の分担をしないくせにあれこれ偉そうに口出しをする人だと、ストレスが溜まりますよね。さらに奥さんを追い詰めるような最低な行動にでる人もいるようで……。

今回は、家事の分担をしないモラ夫がSNSで大炎上した話をご紹介いたします。

SNSで炎上

「正社員として働きながら子育てをしているのですが、両立するのが大変すぎて仕事を辞めてパートにしようか悩んでいたんです。夫にこのことを相談すると『正社員を手放すなんてバカじゃねえの？』『てか自分が仕事も育児も両立するって言ったんだろ』『甘えすぎじゃない？』と言ってきました。私は仕事が好きだしキャリアも諦めたくなかったけど、家族のことを考えたら辞めるのが一番なのかな、と悩んでいたのに、この言い方はないですよね……。大体、夫が家事をもっと分担してくれたら解決することなのに。

不機嫌になった夫は『じゃあ聞いてみようじゃん』『世の皆様方におかしいのはどっちか』と言って、SNSで私を非難した内容を投稿したんです。夫婦で話し合いをしようとしてるのに、SNSで妻の悪口を投稿して反応をチェックするなんて、性格が悪すぎてドン引き。しかし翌朝、その投稿に対するコメントは私を擁護するものばかりで、夫に対しては辛辣なコメントだらけで炎上していました。

夫は想定外だったのか、一人でキレていましたよ。こんな情けない人だとは思わなかったので、今は離婚に向けて着々と準備をしています」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ SNSで奥さんの愚痴を書いて自分が正しいことを証明したかったのでしょうが、世の中の人は誰も賛同してくれなかったようです。こういうタイプの男性は、人と暮らすのは向いていないように感じますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。