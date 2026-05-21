大変化した新型フィットには賛否も？ホンダの中国合弁会社である広汽ホンダは2026年1月、中国国内向けコンパクトカー「フィット」の大幅マイナーチェンジモデルを発表しました。従来モデルから大変化した新型フィットについて、SNSなどには多くのコメントが寄せられています。フィットは2001年に初代モデルが登場して以来、独自の「センタータンクレイアウト」が生み出す広い室内空間とスタイリッシュなデザインを強みに、