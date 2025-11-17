「日経225ミニ」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限22万6575枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月17日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の22万6575枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 226575( 226575)
ソシエテジェネラル証券 114800( 114800)
SBI証券 85007( 40115)
松井証券 28375( 28375)
サスケハナ・ホンコン 25004( 25004)
楽天証券 46638( 23780)
バークレイズ証券 22278( 22278)
日産証券 15729( 15729)
JPモルガン証券 8517( 8517)
三菱UFJeスマート 12207( 6127)
モルガンMUFG証券 6085( 6085)
ビーオブエー証券 4827( 4827)
ゴールドマン証券 4813( 4783)
マネックス証券 4500( 4500)
BNPパリバ証券 4430( 4430)
インタラクティブ証券 2888( 2888)
広田証券 2493( 2493)
フィリップ証券 2190( 2190)
東海東京証券 2164( 2164)
みずほ証券 1264( 1252)
野村証券 62( 0)
岡三証券 12( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4516( 4516)
ソシエテジェネラル証券 3862( 3862)
SBI証券 848( 376)
マネックス証券 235( 235)
松井証券 225( 225)
三菱UFJeスマート 253( 203)
フィリップ証券 159( 159)
楽天証券 315( 119)
バークレイズ証券 30( 30)
日産証券 24( 24)
JPモルガン証券 10( 10)
ドイツ証券 3( 3)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 62( 62)
ソシエテジェネラル証券 52( 52)
三菱UFJeスマート 20( 12)
フィリップ証券 12( 12)
松井証券 8( 8)
SBI証券 18( 4)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース